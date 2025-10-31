Pasaron unas dos horas hasta que desde la tripulación del barco se percataron que faltaba la víctima

Muere la pasajera de un crucero tras dejarla olvidada varias horas en una remota isla de Australia durante una excursión

La familia de la mujer fallecida tras ser olvidada en una isla remota de Australia cuando realizada un crucero de lujo todavía no puede creer lo que sucedió y se indignan al pensar en el sufrimiento que tuvo que pasar la víctima hasta terminar falleciendo.

“Mamá murió sola”, afirma la hija de la fallecida, Katherine. “Por lo poco que nos han dicho, parece que hubo una falta de cuidado y sentido común”, explica a la BBC y asegura encontrarse “impactada y triste”.

Lo que sería un viaje inolvidable a bordo de un crucero de lujo con durante 60 días para Suzanne Rees, de 80 años, acabó convirtiéndose en una pesadilla que se cobró su vida.

Nadie se dio cuenta de que faltaba la octogenaria

La mujer se embarcó en el Coral Adventure para vivir una gran experiencia, pero durante una de las excursiones que se realizaban, Suzanne Rees se quedó olvidada por el personal del crucero en la remota y desierta Lizard Island, una reserva natural situada en la Gran Barrera de Coral, a 30 kilómetros de la costa de Queensland.

Durante esa excursión se realizaba una caminata, pero por motivos que se desconocen y están investigando, la octogenaria se descolgó del grupo. Tras la visita, los demás pasajeros volvieron a la embarcación sin que nadie se diese cuenta de que faltaba Suzanne.

"Entendemos por la policía que fue un día muy caluroso, y mamá se sintió mal durante la subida de la colina" explica Katherine.

Pasaron unas dos horas hasta que desde la tripulación del barco se percataron que faltaba la víctima y avisaron a los servicios de emergencias.

La hija de Suzanne espera a que las conclusiones de la autopsia determinen la causa de la muerte y "averigüe qué debería haber hecho la empresa para salvar la vida de mamá".

El director ejecutivo de Coral Expeditions dijo que la compañía “lamentaba profundamente” lo ocurrido y que ofrecía su apoyo a la familia Rees.