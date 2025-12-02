El hombre carecía de permiso de conducir y dio positivo en el test de drogas

AlgecirasUn conductor fue detenido este sábado en Algeciras después de intentar huir tras atropellar a un repartidor de Glovo y continuar circulando con la víctima agarrada al capó de su furgoneta. El hombre, que según fuentes policiales carecía de permiso de conducir y dio positivo en el test de drogas, fue interceptado antes de abandonar el municipio.

Los hechos ocurrieron poco después del mediodía, en el acceso a la autovía A-7 situado junto al centro comercial Puerta Europa. En ese punto, el vehículo arrolló a la motocicleta del repartidor cuando ambos se incorporaban al carril en sentido Málaga. Tras el impacto, el motorista quedó atrapado en la parte frontal de la furgoneta mientras el conductor aceleraba e intentaba darse a la fuga.

La víctima trató de aferrarse al capó

En las imágenes grabadas por otros usuarios de la vía, que están circulando por todas las redes, se aprecia a la víctima tratando de aferrarse al capó mientras golpea el parabrisas para que el vehículo se detenga. Los coches que circulaban alrededor tocan el claxon repetidamente para alertar al conductor, una escena que se desarrolla en las inmediaciones del semáforo de la barriada de La Granja.

El servicio de emergencias 112 recibió varias llamadas al mismo tiempo, lo que activó a la Guardia Civil de Tráfico, a los servicios sanitarios y a la Policía Local. Fue esta última la que logró frenar la huida de la furgoneta. El repartidor, aunque visiblemente afectado por la situación, no sufrió lesiones graves y fue atendido en el lugar.

La investigación del suceso permanece ahora en manos de la Guardia Civil.