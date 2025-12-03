Las investigaciones se centran en la balsa de la bocamina en Berbes, donde podrían hallar pruebas sobre lo ocurrido a la mujer y a su hija de un año

Buscan a Maritrini y su bebé de 13 meses, desaparecidas hace 38 años, en el fondo de una balsa de Ribadesella, Asturias

La brigada de la UME que busca los coches sumergidos han encontrado uno de los coches en los que podrían estar los restos de la madre y su hija, desaparecidas en 1987, tras una búsqueda en un embalse de la localidad de Berbes, en Ribadesella.

El hallazgo ha tenido lugar este miércoles al mediodía cuando apareció un coche sumergido, donde estaría quien era pareja y padre de las desaparecidas y en el que se sospecha que puedan estar sus cuerpos.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha reiniciado este miércoles el vaciado de la balsa de la bocamina, ubicada en la localidad de Berbes, en Ribadesella, de la que han extraído unos 2.500 metros cúbicos de agua. A pesar de ello, el lodo sigue dificultando las labores de búsqueda de los cuerpos.

Las investigaciones se centran en la balsa de la bocamina

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Gijón emitió en octubre un Auto en el marco de las Diligencias Previas por la supuesta desaparición de estas dos personas ordenando que se dispongan los medios necesarios para continuar con las labores de búsqueda.

Las investigaciones se centran en la balsa de la bocamina, ubicada en la localidad de Berbes, en Ribadesella, donde se sospecha que podrían encontrarse pruebas sobre lo ocurrido a las desaparecidas, incluidos al menos dos vehículos localizados en el fondo de dicha balsa. Las diligencias se mantienen activas por la supuesta desaparición de una mujer y su hija de apenas un año, quienes habrían abandonado su último domicilio conocido en Gijón entre el 26 de junio y el 15 de julio de 1987.

Posteriormente, el investigado en la causa fue decretado en detención e ingreso en prisión en 1987, aunque no fue hallado hasta 1989. La mujer y la niña padecían ciertas limitaciones, y no se tiene noticia de ellas ni en España ni en países como Suiza, Francia o Portugal, siendo difícil que hubieran sobrevivido sin asistencia social.