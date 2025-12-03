El presunto agresor, un hombre de 45 años, ha sido detenido y trasladado al hospital

Asesinada una mujer tras una agresión con arma blanca por un hombre en Torrijos, Toledo

La muerte de una mujer en una vivienda de Torrijos (Toledo) ha provocado mucho dolor en el municipio. Los vecinos se están volcando desde que se ha conocido la noticia para “salvaguardar la integridad” de los dos menores implicados. El concejal de Comunicación del Consistorio, Miguel del Castillo, asegura que se están coordinando con la edil de Servicios Sociales y Familia, Marta Flores Martín, para apoyarlos.

El alcalde, Andrés Martín, y el resto de los concejales han sido informados y se han movilizado, según Miguel del Castillo. El edil insiste en la dureza de los acontecimientos y el dolor que ha dejado en la localidad. El equipo de Gobierno se ha puesto en contacto con la oposición “para estar unidos” ante estos hechos.

La mujer fue apuñalada en el abdomen

Los hechos ocurrieron a las 13:10 horas en una casa ubicada en la calle Cirilo Montero de Torrijos, donde una mujer de 39 años ha sido apuñalada en el abdomen, unas heridas que le han provocado la muerte. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y una ambulancia de soporte vital básico, además de la UVI. Pero no pudieron hacer nada para salvarla.

El presunto agresor, un hombre de 45 años, ha sido detenido y trasladado al hospital, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha. Por el momento, no se puede confirmar el parentesco de estas dos personas y la Guardia Civil investiga las circunstancias.