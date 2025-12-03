Oriana de 29 años y su pareja de 34 tenían un hijo de 3 años que se encontraba en la guardería en el momento del suceso

La mujer asesinada en Alicante presuntamente por su pareja tenía un hijo con él y se iban a separar

AlicanteEn Alicante la Policía investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de Oriana, tenía una gran cantidad de heridas por arma blanca. Su pareja, de la que se estaba divorciando, ha aparecido ahorcada en el balcón.

Ambos, de nacionalidad argentina, Oriana de 29 años y él 34, tenían un hijo de 3 años que se encontraba en la guardería en el momento del suceso. Las alarmas saltaron cuando nadie fue a buscar al menor al centro.

Un familiar de ellos accedió como pudo a la vivienda y allí encontró el cuerpo de la mujer con numerosas pu�ñaladas por todo el cuerpo y en otra estancia de la casa se encontraba el hombre ahorcado.

La Policía Nacional sigue investigando los pormenores de lo sucedido poco después de las 17 horas del martes en la vivienda situada en el número 13 de la calle Cánovas del Castillo, en el alicantino barrio de Carolinas Altas.

En trámites de separación, pero sin denuncias previas

La pareja se encontraba en trámites de separación, pero continuaban conviviendo. No constan denuncias previas entre ambos ni que en el sistema Viogen hubiera registro alguno.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informa en la red social X que está recabando los datos del asesinato que, de confirmarse la naturaleza machista del mismo, elevaría a 42 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, 1.337 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.