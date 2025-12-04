La mujer fue atendida y trasladada al Hospital de Soria

Cuando llegó la ambulancia la docente se encontraba consciente

SoriaUna profesora ha resultado herida con un golpe en la cabeza al desprenderse parte de un falso techo de un centro educativo ubicado en la calle Los Miranda en Soria capital, según los primeros datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 09.00 horas de este jueves, 4 de diciembre, cuando se solicitó asistencia en un centro educativo de la calle Los Miranda para atender a una profesora que había resultado herida con un golpe en la cabeza tras desprenderse una parte de un falso techo.

Los alertantes informaron de que la mujer estaba consciente y que en principio estaba herida de carácter leve. El 112 dio aviso a la Policía Local, a los Bomberos, al Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la mujer herida.

Finalmente, una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias ha trasladado a la mujer herida al Hospital de Soria.