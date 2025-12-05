Salen a la luz nuevas imágenes de la pareja de la madre del menor asesinado en Almería

La reacción del padre del niño asesinado presuntamente por su madre en Almería: "Está destrozado"

El asesinato de un niño de tan solo cuatro años, Lucas, en la localidad almeriense de Garrucha ha conmocionado a todo el pueblo y al país entero. La madre y su pareja actual ya han sido detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de su muerte, después de que apareciese el cuerpo del menor en una playa cercana. Después de que saltara esta noticia, han salido a la luz unos videos en los que se ve a la pareja de su madre zarandeando al niño, arrojándole contra el suelo y gritándole en la vía pública, a plena luz del día y con testigos.

Paco Ballesta, reportero de 'El tiempo justo', se ha desplazado hasta la localidad de Garrucha para hablar con algunos vecinos y conocer más detalles de este caso: "El niño pedía que parasen y que no le pegasen más", explica una de ellas. Al parecer, las peleas y los gritos eran algo habitual en el domicilio de los detenidos. Según cuentan los vecinos, las discusiones podrían estar causadas por temas económicos y el niño siempre gritaba a sus padres que parasen.

El reportero ha hablado con una vecina que intervino en una ocasión en la que vio a la madre del menor pegándole en la calle: "Al llegar a portal veo que la madre volvía con su hijo y ella iba dándole empujones, zarandeándole y el crío estaba gritando y llorando", admitía ella. Al ver la situación, la vecina decidió acercarse a la madre, ahora detenida: "Le dije que no era manera de tratar al niño y ella, me miró y siguió para adelante", explicaba.

"Si hubiera corrido peligro, me habría llevado al niño"

La vecina ha confesado cómo habría actuado si hubiera sabido que el niño corría peligro: "Si el niño corre peligro, yo soy la primera que hubiera cogido al pequeño y me lo hubiera llevado a mi casa y hubiera llamado a la Guardia Civil. No eran maneras y por eso le llamé la atención", contaba entre lágrimas ante el micrófono del programa. Además, ha confesado que lleva días llorando desde que conoció la noticia: "Es que soy madre... Si yo lo pudiera haber evitado", reconocía rota de dolor por la tragedia que azota su vecindario.