Madrid, 04 DIC 2025 - 17:18h.

La carta firmada por Marta Ortega a todos sus trabajadores que ha incluido en su cesta de Navidad

Unas 11 millones de cestas se entregan en estas fechas a los trabajadores de miles empresas en España. Que si chorizo, que si jamón, que si vinos... pero lo que no saben muchos es que hay quienes son capaces de lanzarlas al mercado negro para sacarse alguna ganancia. En 'El tiempo justo' hemos investigado sobre este nuevo negocio que vemos en páginas de Internet, y hemos llegado a hablar con un individuo que ha puesto la suya en venta.

"Si, si es que es la cesta del trabajo y yo no la uso", comenta a nuestra reportera cuando le pregunta si se puede comprar. El trabajador explica los motivos por los que ha decidido lanzarla al mercado clandestino. "Me la han dado un montón de años y se me acumulan las cosas. Yo, para una persona sola, no la gasto, entonces digo, a ver si la saco dinero", relata por llamada telefónica.

El hombre pone a la venta en un mismo pack todos los productos que incluye su cesta navideña. Contiene dos botellas de vino tinto, dos de blanco, jamón -que, según él, es "lo que más merece la pena", turrón, salchichón, chorizo... todo tipo de alimentos y bebidas que solemos disfrutar en estas fechas. Como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia, el vendedor de la cesta detalla que el precio que pide por la misma son 110 euros, un poco menos de lo que cuesta realmente.

"Vale 160 euros, lo pone en el precio", comparte. Muchos de los que tienen la suerte de recibirlas se han decantado por este negocio clandestino para contrarrestar los otros costes a los que se enfrentarán en estas fechas de tanto gasto.