La reacción del padre del niño asesinado presuntamente por su madre en Almería: "Está destrozado"

El pequeño, de cuatro años, fue hallado muerto en una playa de Garrucha y la Guardia Civil mantiene detenidos a su madre y a la pareja de esta

La madre del niño de cuatro años muerto en Almería se inculpó de su fallecimiento ante un familiar

Los vecinos de Garrucha, en Almería, siguen completamente en shock tras el asesinato de un menor de cuatro años, por el que han sido detenidos por la Guardia Civil su madre y a su actual pareja sentimental. Fue el padre biológico del pequeño quien denunció su desaparición, el cuerpo sin vida del niño aparecía el miércoles por la noche en la playa. Garrucha es hoy un pueblo completamente roto. La investigación continúa para determinar el grado de implicación de cada uno de los detenidos.

Según fuentes cercanas, la madre envió un mensaje a un familiar diciendo que habían dejado el cuerpo en la playa. Ambos siguen en dependencias policiales y no se descartan nuevas detenciones. Cada vez se conocen más datos, entre ellos un vídeo en el que se ve cómo la pareja de la madre golpeaba al niño y el evidente miedo que el menor le tenía.

'La mirada crítica' se ha trasladado hasta Garrucha para hablar con los vecinos y recabar nuevos datos del caso. Laura Susín, reportera del programa, explica lo que le han contado: "Parece que lo que sale en los vídeos no era algo puntual. Nos dicen que lo maltrataba constantemente, e incluso lo sabían los vecinos y lo sospechaba la familia, porque hacía una semana habían encontrado al pequeño con un golpe en la sien. Además, dicen que tenía miedo de ir con la pareja de su madre, que ya tenía antecedentes por malos tratos y que, desde el mes de octubre, tenía una orden de alejamiento hacia ellos".

Alfonso Egea: "Los investigadores creen que está encubriendo a su pareja"

El programa ha hablado también en directo con Alfonso Egea, periodista de investigación, que ha aportado más datos sobre este terrible suceso: "La madre tiene 21 años, está embarazada de cinco meses y tiene un gravísimo problema de dependencia de las drogas. Los investigadores creen que está encubriendo a su pareja. Ese vídeo en el que golpea al menor se graba cuando ya había vigente una orden de alejamiento de ese maltratador hacia su pareja y el hijo de ella. Servicios Sociales ya había abierto un expediente para revisar los presuntos malos tratos a los que estaba siendo sometido el menor".

Egea explica también cómo se encuentra el padre del niño: "Al padre biológico se le parte el alma cuando ayer sabe que la madre ha escrito un mensaje a una de sus primas diciendo, literalmente: ‘Creo que el niño está muerto’. Él no está en Almería, no tiene relación con la madre. Está destrozado".

El abuelo del menor defiende la inocencia de su hija: "Seguro que ella es inocente. Ese hombre con el que vivía es el que la llevó a hacer algo tan horrible. Ella quería mucho a su hijo".