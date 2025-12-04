Patricia Pérez nos da las claves sobre la alopecia areata, tras el testimonio de Alexia Rivas

Alexia Rivas comparte unos tips para disimular las calvas que le provocan la alopecia areata

Alexia Rivas en 'El tiempo justo', tras compartir en redes sociales su alopecia areata: "No me quiero ocultar más"

Después de que ayer nuestra compañera, Alexia Rivas, compartiese con todo el público que sufre de alopecia areata debido al estrés y a las malas situaciones que ha tenido que pasar durante el último año. Este testimonio ha ayudado a otras mujeres a dar voz a una enfermedad que supone un trauma para muchas personas.

Patricia Pérez, colaboradora y nutrigenética, es una de las personas que también sufre esta enfermedad. Patricia profundizó en su experiencia y aclaró conceptos clave en 'El tiempo justo': "La alopecia areata es crónica porque es autoinmune. Puede ser genética o multifactorial", explicaba. Aunque el cabello puede recuperarse, advierte de que las recaídas son frecuentes si no se cuidan los detonantes.

El estrés: una de las causas

“Lo más importante es saber gestionarlo. No todos reaccionamos igual ante el estrés, y quienes tenemos esta enfermedad necesitamos escucharnos y cuidarnos”. Hábitos tranquilos, un ritmo de vida menos acelerado, autocuidado y una relación más sana con el entorno son, según ella, pilares imprescindibles para evitar recaídas.

Patricia también recordó que la alopecia areata no afecta solo al pelo: implica un desequilibrio emocional y nervioso que exige atención integral. “A veces estamos bien mentalmente, pero emocionalmente no. Las emociones entran por los ojos”, dijo, subrayando que la estabilidad emocional es tan relevante como el tratamiento físico.

La colaboradora insiste en que no es un camino rápido: requiere hábitos, calma, paciencia y aprender a escuchar al propio cuerpo. Para muchas mujeres y hombres, su mensaje y el testimonio de Alexia son una muestra de que la alopecia areata merece ser contada sin filtros.

Alexia comparte tips para disimilar las calvas

Además, 'El tiempo justo' ha conectado en directo con Alexia Rivas con Inés, su peluquera de Ponferrada, su cuidad natal, para dar consejos a todas las personas que sufren este tipo de alopecia: "Hay que echarle fibras capilares para que no se vea la diferencia de color entre el pelo y la piel. Después lo fijamos con una laca", explicaba la profesional.