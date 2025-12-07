El vuelco de un camión cargado de cerdos vivos deja a los animales sueltos en Segovia

Agencia EFE 07 DIC 2025 - 20:14h.

Uno de los cerdos que han quedado sueltos ha sido arrollado por un turismo, aunque el impacto no ha causado heridas a los ocupantes

Un camión que transportaba cerdos vivos ha volcado este domingo en la autovía A-601, que comunica Segovia y Valladolid, lo que ha provocado que varios animales hayan quedado sueltos por la calzada y uno haya sido arrollado por un vehículo.

El accidente ha ocurrido en el kilómetro 53 de la autovía A-601, pasadas las 18:00 horas y, aunque en un principio no había información sobre posibles heridos, finalmente el conductor del camión ha sido atendido por los sanitarios desplazados en una ambulancia, ha informado el servicio de Emergencias 112.

Tras recibir el aviso, el centro de emergencias alertó a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local de Cuéllar para controlar la situación, registrada a la altura del desvío al municipio de Campaspero, y garantizar la seguridad vial mientras los animales deambulaban por la autovía.

El 112 ha recibido una llamada en la que una persona comunicaba que un turismo acababa de arrollar a uno de los animales, si bien el impacto no ha causado heridas a los ocupantes del vehículo.