La novia del autor confeso de la muerte de una mujer en la pedanía murciana de El Palmar en septiembre de 2023 ha afirmado que el hijo de la víctima, también procesado en el juicio, le contó antes del crimen que su madre no quería darle el dinero de la herencia que le correspondía por el fallecimiento de su padre porque "lo malgastaba".

La joven ha respondido así a las preguntas del Ministerio Público en la segunda sesión del juicio por el asesinato de la mujer, de 63 años, que se celebra en la Audiencia Provincial de Murcia con jurado popular. Sus respuestas contrastan con las declaraciones vertidas por el hijo de la víctima el pasado viernes durante la primera sesión, quien aseguró que había heredado de su padre unos 8.000 euros, de los que disponía con total libertad.

La testigo ha explicado que los dos procesados --su pareja, al que la Fiscalía solicita 28 años de cárcel, y el hijo de la fallecida, para el que demanda tres-- mantenían "una relación muy cercana" tanto en el trabajo en un restaurante de comida rápida, donde el autor confeso era el gerente, como fuera de él.

El hijo de la víctima no se llevaba bien con ella

La joven ha explicado que su novio le dijo en alguna ocasión que el hijo de la víctima se llevaba mal con su progenitora y que esta no quería darle el dinero porque "lo malgastaba", pero que nunca le comentó que estaban urdiendo un plan para robarle dinero.

De hecho, ha señalado que ella misma le llegó a comentar al hijo de la víctima que "tenía que cuidar de su madre" y que era "normal" que esta no le diera el dinero de la herencia "porque lo estaba malgastando en fiestas". Por su parte, la hermana del autor confeso del asesinato, que también ha comparecido como testigo, ha reconocido que le dejó 300 euros para pagar el alquiler y que le pidió que se lo devolviera, a lo que él le respondió, el mismo día del crimen, que se acercaría a casa para dárselo.