Hay amores que se graban a fuego en el alma. Y una prueba de ello es el vídeo en el que aparece un hombre haciendo la declaración de amor más bonita que le podía regalar a su mujer antes de morir. “Cuando yo me vaya, ya sabes, que no he sido más feliz que contigo”, asegura con la cara apoyada en su mano.

Este vídeo lo ha grabado su nieta Rebeca, quien no dudó en inmortalizar este momento como un pequeño homenaje a su abuelo. “Qué agradecida estoy de haberte tenido tanto tiempo. Te quiero abuelo”, confiesa en la descripción del vídeo que se ha viralizado en redes sociales.

“No he sido más feliz que contigo”. Esto es lo que dijo el abuelo de Rebeca a su abuela antes de fallecer. “Luego nos iremos a bailar los dos por ahí, cariño”, le respondió la mujer. Pero él se mantuvo firme en su frase. Unas palabras que, sin duda, se quedarán guardadas en lo más profundo de su nieta y su mujer.

Rebeca aprovecha su publicación para agradecer todo el amor recibido por su abuelo y por haber podido darle ese último adiós: “Sé que me vigilas y me cuidas desde ahí donde estés. Qué suerte haberme despedido de ti y que me dijeses esas cosas tan bonitas que me decías siempre y haber presenciado cómo le decías a la abuela lo que la querías. Qué suerte tengo contigo, qué afortunada de que TÚ seas mi abuelo”.

La respuesta de los usuarios en TikTok

La publicación se ha llenado de mensajes de personas que no han podido evitar llorar con este íntimo momento. “De los vídeos más bonitos que he visto en esta plataforma, qué bonita forma de querer”, “Llevo 10 minutos llorando”, “Algo así te demuestra que el amor sigue existiendo” son algunas de las frases que han compartido los usuarios.

Porque este vídeo nos deja dos verdades irrefutables: los abuelos deberían de ser eternos y el amor, ese que dura toda una vida, puede ser eterno.