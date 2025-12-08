Rocío Amaro 08 DIC 2025 - 07:00h.

Carmen, una joven sevillana, encontró entre postales y recuerdos una fotografía de su padre y su tío en una exhibición de enganches en Jerez de la Frontera

Lo que comenzó como una mañana de compras se convirtió en un momento inesperado y divertido que se ha viralizado en redes sociales

SevillaLo que empezó siendo una parada rutinaria en una tienda de su ciudad para comprar artículos de decoración, terminó convertido en una divertida sorpresa para Carmen, conocida en TikTok como @carmen.rm01. La joven paseaba por la céntrica calle Regina, cerca de la iglesia de San Juan de la Palma en Sevilla, cuando decidió entrar en un comercio de souvenirs junto a una compañera, sin imaginar que su visita sería de lo más comentado en redes sociales.

En el video que compartió en TikTok, la joven ha relatado los hechos detalladamente: "Voy por aquí por Sevilla, por una calle random, cerca de San Juan de la Palma, y me encuentro con esta tienda", comienza. "Voy a entrar aquí con mi compañera porque tenemos que comprar decoración para la oficina nueva. Y digo: mira qué bien, qué baratos los cuadros". Hasta aquí todo parecía normal, azulejos, imanes, postales y recuerdos típicos de la ciudad. Pero al entrar en una segunda sala, se topó con algo inesperado.

"De repente entro en esta sala y me encuentro… ¡pero esto qué es? ¡Aquí está mi padre y el tío Antonio! Me meo" se le escucha decir entre risas. "Hay un montón de postales de la feria de Jerez… me he quedado alucinando", relata. Y es que Carmen acababa de encontrar varias fotografías de una exhibición de enganches en el Depósito de Sementales de Jerez de la Frontera (Cádiz), en las que su padre y su tío aparecían a las riendas de un coche de caballos tradicional. Las imágenes, tomadas por un fotógrafo local, habían sido vendidas a la tienda, según explica la protagonista de la historia, y ahora estaban disponibles al público. La foto grande cuesta cinco euros y la pequeña, 50 céntimos.

Una sorpresa viral

La reacción de Carmen no ha pasado desapercibida. Ella decidió grabar el momento y compartirlo en TikTok, donde rápidamente ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que se han sentido identificados o que han vivido experiencias similares. Algunos compartían historias de familiares que habían aparecido inesperadamente en fotos de lugares desconocidos, desde revistas locales hasta tiendas y restaurantes en cualquier parte de España.

Por ejemplo, un usuario ha recordado que, siendo de Puerto Real, entró en un bar en Canarias y se encontró con una foto en grande de su padre: "Mi padre es barbero y el bar se llama La Barbería", cuenta. Otra persona asegura que fue a un comercio oriental a comprar marcos para fotos y que se dejó olvidada una fotografía de su padre sobre uno de ellos; "durante meses permaneció en la estantería del establecimiento hasta que un vecino me avisó". Y otro usuario narró cómo, mientras viajaba en coche con sus padres, pararon a comer en una venta en medio de la nada y "encontrarnos colgada una foto antigua de una corrida de toros en la que aparecía mi abuelo de joven".

La foto ya está en casa con sus "dueños"

Pueden ser coincidencias, o algo más: "el destino quería que entraras", le dicen. Fuese por el motivo que fuese, Carmen entró y pudo llevarse a casa ese recuerdo que en realidad les pertenece: "la mujer de la tienda me la regaló y además compré una postal de mi padre", zanja la joven, que en esa tienda de regalos encontró el mejor que le podía llevar a su padre.

Aunque sorprende que en una tienda de souvenirs de Sevilla se vendan imágenes de la Feria del Caballo de Jerez, la joven se queda con lo divertido y casual del hallazgo. Por su reacción se acierta que desconocía la existencia de esa imagen, y ahora lo que ha pedido es que "si alguien tiene una foto de mi padre en su nevera, que me escriba", para saber hasta dónde ha podido llegar la aventura de esos cocheros de caballo que no tenían ni idea de nada.