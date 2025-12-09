Sara Lago Vigo, 09 DIC 2025 - 06:00h.

La funeraria lucense Serfuja se estrena en TikTok con vídeos que explican su labor de forma humana y respetuosa

Su director, Jorge Balado, asegura que la idea surgió gracias a sus hijos, que lo animaron a mostrar el trabajo funerario desde dentro

La funeraria Serfuja, de Lugo, ha dado un paso poco habitual en su sector: acaba de inaugurar su primera cuenta en TikTok con un proyecto llamado “Morte Segura”, impulsado por su responsable, Jorge Balado. Con esta iniciativa, la empresa pretende construir un espacio de información, claridad y acompañamiento para quienes atraviesan un duelo, visibilizando el trabajo funerario sin sensacionalismos, pero con honestidad y realismo. El objetivo es romper tabúes, ofrecer recursos útiles y mostrar que, detrás de cada servicio, hay personas dedicadas y comprometidas y mucho desconocimiento.

Balado explica que la idea de llevar la funeraria a redes sociales nació gracias a sus hijos: “Fueron ellos los que me dijeron que, si esta profesión existe, también debe contarse de forma cercana”. Con esta recomendación familiar en mente, decidieron crear contenidos que humanicen el final de la vida: desde trámites administrativos, consejos para afrontar la pérdida, hasta explicaciones sobre los servicios disponibles y orientación emocional.

La funeraria gallega quiere cambiar la mirada sobre el duelo

“Pensamos en un formato atractivo —dice Balado— aunque la palabra no acostumbra a relacionarse con nuestro trabajo”. Su intención no es frivolizar, sino ofrecer una mirada diferente: clara, respetuosa, pero transparente. Y añade que existe “mucha desinformación: reglas, trámites, duelo, sensaciones… mucha gente llega desorientada”. Por eso, subraya, quieren que Serfuja “sea un apoyo real, no solo para realizar un servicio, sino para acompañar cuando más hace falta”.

El proyecto ha despertado interés no sólo entre familias que han sufrido pérdidas, sino también entre profesionales del sector y ciudadanos que consideran positivo abrir el debate sobre la muerte. En los primeros vídeos subidos ya en su cuenta de Instagram, se explican pasos como el trámite de defunción y los seguros de decesos, la elección de ataúd, la cremación, los posibles servicios de acompañamiento, y recomendaciones para familiares. También se aborda la importancia de hablar del duelo con naturalidad, de pedir ayuda si es necesario, y de desestigmatizar la pérdida, para que no sea un tema tabú.

Tecnología, empatía y transparencia

La apuesta por TikTok, una plataforma dinámica, visual y de gran alcance, responde a una necesidad de adaptación del sector funerario a los tiempos actuales. Para Serfuja, este canal permite llegar a un público diverso, incluidas generaciones jóvenes que quizá nunca han necesitado un servicio funerario, pero que pueden hacerlo en el futuro. La idea es anticiparse, ofrecer información clara y accesible, y normalizar conceptos difíciles como la muerte, el duelo o los trámites.

Balado subraya que su intención no es hacer un espectáculo de la muerte, sino acompañar con respeto: “Queremos que la gente vea el duelo como parte de la vida, sin miedo, con apoyo y con conocimiento. Que sepa a lo que se enfrenta y que no esté sola”.

El formato permite también que las personas hagan preguntas, consulten dudas y tengan un fácil acceso a este tipo de información. Esa transparencia, combinada con sensibilidad, puede ayudar a muchas familias a afrontar el proceso con más serenidad y a dejar atrás el desconocimiento sobre un tema que muchas veces se evita, pero que es una realidad.

Hacia una nueva visión del sector funerario en Galicia

La iniciativa llega en un momento en que el sector funerario en Galicia vive cambios: nuevas sensibilidades, demanda de servicios más personalizados, preocupación por la humanización del duelo y por la dignidad de los fallecidos.

Parece que “Morte Segura” supone una revolución silenciosa: abre paso al diálogo, a la empatía, a la claridad, y al reconocimiento de que la muerte forma parte de la vida. Buscan llegar a marcar un antes y un después en cómo la sociedad gallega vive el duelo y el final de la vida.

Otras iniciativas

La organización no se limita al mundo digital y también lleva sus proyectos al día a día. Entre ellos está la guía de prevención del suicidio, publicada en 2022 y accesible de forma gratuita y confidencial en su web, las acciones de normalización promovidas por Serfuja, o el concurso infantil de cuentos y dibujos «¿Qué significa la muerte para ti?», creado en 2019 para acercar a los más pequeños a la realidad de la pérdida de manera cercana. «Sorprende que muchas veces los niños ven la muerte de una forma más realista y tienen mucha más información que los adultos, que muchas veces prefieren edulcorar el tema», concluye Balado.