De las cien personas afectadas por esta estafa, tres de ellas son menores de edad

Amenazaban con difundir las fotografías entre el entorno cercano de la víctima

Dos hombres han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional, tras cometer extorsiones de carácter sexual a un centenar de víctimas en todo el país, tres de ellas, menores de edad.

Según ha destacado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, su plan consistía en contactar con las víctimas a través de las redes sociales para, posteriormente, ganarse su confianza y solicitar imágenes de contenido sexual.

¿Cómo cometían las extorsiones?

Después de pedir las imágenes sexuales a las víctimas, los delincuentes amenazaban con difundirlas a su entorno cercano si no realizaban, a través del servicio de pago instantáneo, un abono de 100 euros y, a pesar de aceptar ese término, las amenazas no cesaban, exigiendo de forma continua más ingresos.

Los investigadores tuvieron conocimiento de estos hechos ya en el mes de junio, cuando una víctima menor de edad puso una denuncia en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. El joven manifestó haber conocido a través de redes sociales a una mujer que, tras ganarse su confianza, le solicitó fotos de índole sexual.

Tras la investigación fueron localizadas 100 víctimas. Algunas no habían interpuesto denuncia por estos hechos, si bien, habían accedido a realizar las transacciones económicas a cambio de no publicar sus fotografías de carácter sexual.

El pasado día 22 de octubre se llevo a cabo la entrada y registro simultánea en los domicilios de los autores, siendo incautada numerosa documentación, material informático, tarjetas de crédito, tarjetas SIM y varios teléfonos móviles. En una de las varias cuentas bancarias que poseían los autores, había 13.000 euros procedentes de los chantajes efectuados.

Por todos estos hechos, los dos varones han sido detenidos como presuntos responsables de un delito de corrupción de menores, extorsión y estafa, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.