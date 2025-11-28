Agencia EFE David Jiménez 28 NOV 2025 - 15:44h.

La operación ‘Mosenik’, de los agentes de Alicante ha permitido detener a un ucraniano de 41 años

Los ciberdelincuentes aprovechan la furia de las compras y las ofertas del 'Black Friday' para lanzar sus cebos y hacer que caigamos en sus trampas. La Guardia Civil ha desmantelado una red de estafadores que enviaba 2,5 millones de mensajes fraudulentos al día haciéndose pasar por empleados de bancas y policías.

La red que contaba con una infraestructura tecnológica de última generación enviaba simultáneamente estos millones de mensajes SMS y llamadas con el objetivo de engañar a sus víctimas para que hiciera transferencias económicas. Los delincuentes que actuaban desde España y hacia todo el mundo contaba con una infraestructura tecnológica de última generación para las ciberestafas.

Los agentes se han incautado 35 de estas SIMBOX industriales equipadas con 865 módems, 852 tarjetas SIM activas, más de 60.000 tarjetas SIM nacionales para su uso inmediato y una gran cantidad de dispositivos informáticos, así como dinero y criptomonedas. Cada módem funciona individualmente como si fuera un teléfono móvil y era capaz de enviar entre 12 y 18 mensajes por minuto, todo lo cual totaliza 2,5 millones diarios.

La operación ‘Mosenik’, de los agentes de Alicante ha permitido detener a un ucraniano de 41 años supuestamente el responsable del mantenimiento de esta ‘granja de envío de mensajes’. El detenido tenía un alto grado de conocimientos informáticos y ponía su infraestructura a disposición de grupos de ciberestafas, a cambio de un pago en criptomonedas.

El grupo se hacía pasar por la Policía Nacional y el Banco de España para presionar a las víctimas, la inmensa mayoría residentes rusos y ucranianos en el país, a las que muchas veces en su idioma exigían los datos bancarios para que efectuaran transferencias bancarias de importes altos, en algún caso de hasta 170.000 euros.

La investigación sigue abierta, por lo que el montante de dinero estafado no está determinado aunque se calcula que asciende a varios millones de euros.

el sistema informático industrial empleado por la red, adquirido en países asiáticos, permitía explotar miles de tarjetas SIM a la vez y ha añadido que se trata de la tercera infraestructura tan sofisticada de este tipo que se desmantela en el mundo, la segunda en Europa y la primera en España.

La red de ciberestafadores usaba una cafetería en Barcelona como tapadera

La Guardia Civil ha realizado tres registros en Barcelona -una vivienda, un local comercial y un trastero- donde se ha intervenido numeroso material informático y tecnológico valorado en 400.000 euros, entre los más valiosos un maletín que alberga una SIMBOX transportable, que permitía operar desde cualquier lugar a través de una conexión a internet mediante wifi o red móvil, lo que obstaculizaba su localización.

Los números de teléfono remitentes de los mensajes o llamadas para la ciberestafa se cambiaban automáticamente y estaban activos por un breve tiempo desde el alta para dificultar el rastreo por parte de las compañías o de las fuerzas de seguridad, y las tarjetas SIM las adquirían con identidades falsas.