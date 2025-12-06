La Policía Nacional detiene a una pareja de cibercriminales en Barcelona por estafar mediante la técnica de 'smishing'

BarcelonaLos ciberdelincuentes siguen al acecho, buscando fórmulas para engañarnos y desvalijar nuestras cuentas bancarias. La Policía Nacional pide a la ciudadanía que esté especialmente alerta en estas fechas de compras y de envíos masivos. Por eso, los agentes recomiendan a la población que no se deje llevar por las prisas.

Los ciberdelincuentes van a intentar apropiarse de sus datos personales entrar a sus cuentas bancarias. El gancho suele ser una oferta que no se puede rechazar.

Precisamente, agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a una pareja de cibercriminales por estafas mediante la técnica de 'smishing', consistente en falsificar documentos oficiales para dar de alta líneas telefónicas enviando mensajes de texto de manera masiva con finalidad de estafar.

Con las ganancias obtenidas compraban productos electrónicos que vendían en aplicaciones de segunda mano para blanquear los beneficios, informa la Policía Nacional en un comunicado este sábado. En el centro de operaciones, situado en un domicilio, encontraron 75 terminales móviles, 11.050 euros en cupones de tarjetas de criptomonedas, 1.150 euros, 17 consolas y documentación falsa.

La investigación se inició a mediados de este año cuando la policía recibió la denuncia de un proveedor de servicios de telefonía móvil alertando de gran cantidad de contrataciones de líneas de manera irregular y, tras varias averiguaciones, los agentes determinaron que una pareja de cibercriminales había instalado un centro de operaciones con gran cantidad de cargadores para poder conectar al mismo tiempo múltiples dispositivos y poder realizar su actividad delictiva sin limitaciones.

Más adelante en la investigación se descubrió que dieron de alta 431 líneas telefónicas, llegando a enviar más de 790.000 mensajes de texto a un número indeterminado de víctimas elegidas al azar, lo que produjo un perjuicio económico para la compañía de más de 15.700 euros.

Con el beneficio obtenido gracias a esta técnica los detenidos compraban videoconsolas y planchas de peinado profesionales, las cuales ponían a la venta en plataformas de segunda mano para blanquear el beneficio obtenido.

A finales de noviembre se logró detener a un hombre y una mujer acusados de estas estafas y pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa y falsedad documental.

Recomendaciones para no caer en las estafas

Esa era la técnica que usaban los ciberdelincuentes detenidos en Barcelona. Enviaban mensajes de texto de forma masiva haciendo pasar por bancos y empresas de paquetería. Elegían los teléfonos de forma aleatoria. Hubo muchas víctimas que picaron, pero otros como Félix no cayeron en la trampa. Por eso, si algo les resulta sospechoso deben hacer caso omiso a los mensajes con los que pretenden estafarnos.

Para protegerse se pueden seguir unos sencillos pasos y es que si el enlace recibido no proviene de los canales oficiales, si incluye errores ortográficos trampas, si llegan a deshoras o les piden datos personales, lo mejor es desconfiar.

Además, se recomienda no acceder a plataformas desconocidas que exijan crear cuentas en sistemas criptomonedas para invertir, no permitir el control remoto de su dispositivo a supuestos asesores financieros y desconfiar de llamadas de números extranjeros solicitando información económica.

Por último, también pide evitar realizar nuevos pagos para desbloquear supuestos beneficios y desconfiar de servicios que prometan recuperar el dinero perdido tras una estafa.