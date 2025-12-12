El Ayuntamiento trabaja en un plan de inundaciones con actuaciones para prevenir inundaciones en puntos sensibles de la ciudad

SantanderLa gran tromba de agua caída este viernes por la mañana en Santander ha vuelto a inundar la Plaza de Italia, en el Sardinero, y la turbo rotonda de Valdecilla Sur, entre otros puntos de la ciudad.

Además, algunos puntos de la red viaria de la comunidad autónoma han registrado acumulaciones de agua en la calzada a causa de fuertes chaparrones.

En Santander, además de los puntos citados, han resultado afectados por la fuerte lluvia aproximadamente entre las 8.00 y las 9.00 de este viernes la zona de Cajo-Campogiro, concretamente bajo el paso del ferrocarril y algunos puntos del centro de la ciudad, como la Plaza del Ayuntamiento, según ha detallado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo (PP), a preguntas de la prensa.

Plan de acción integral para la prevención de inundaciones

El Consistorio santanderino trabaja en un plan de acción integral para la prevención de inundaciones en puntos sensibles de la ciudad, entre los que figuran la Plaza del Ayuntamiento; la zona de Numancia y la calle Burgos; Santiago el Mayor; la turbo rotonda de Valdecilla Sur y la aledaña calle de Jerónimo Sainz de la Maza; Candina; el polígono Elegarcu y la calle de Ramón y Cajal.

Otras zonas afectadas de una forma más puntual por este tipo de inundaciones son la Avenida del Faro, Camarreal o la Peña del Cuervo. A estas zonas ya contempladas se podrían sumar otros puntos de la capital cántabra.

La concejala de Medio Ambiente ha indicado que se está trabajando en los proyectos para realizar actuaciones en estas zonas y arrancarán en enero con la Plaza del Ayuntamiento.

Las actuaciones irán dirigidas a aumentar la capacidad de recogida de lluvia y hacer que ésta descienda hacia las canalizaciones bajo tierra.

Y es que, en estos momentos, ante lluvias torrenciales, la capacidad de recogida de lluvia en estas zonas "no es suficiente" y hace que se inunden, ha explicado la concejala.

Rojo ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa de presentación del presupuesto de su Concejalía para 2026.