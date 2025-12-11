Se esperan lluvias torrenciales, rachas de viento intenso, fuerte oleaje con olas de hasta cuatro metros e incluso nevadas por encima de los 1.800 metros

Llega una DANA este fin de semana que afectará al Mediterráneo: bajarán las temperaturas y se registrarán tormentas

Compartir







El fin de semana se presenta complicado en buena parte del país debido a la llegada de un nuevo episodio de lluvias intensas. Según las previsiones, durante este viernes las precipitaciones serán especialmente fuertes en el golfo de Cádiz, donde podrían registrarse acumulaciones torrenciales, superando los 100 litros por metro cuadrado en solo doce horas. Las autoridades piden extremar la precaución ante posibles incidencias.

El origen de este episodio está en una DANA que dará lugar a una pequeña borrasca, situada inicialmente en el golfo de Cádiz y que, se desplazará de manera directa hacia el archipiélago canario. Allí, el sábado se prevé la situación más adversa del fin de semana.

En las islas, el impacto será notable: se esperan lluvias torrenciales, rachas de viento intenso, fuerte oleaje con olas de hasta cuatro metros e incluso nevadas por encima de los 1.800 metros.

Mientras tanto, en la península, el tiempo será algo más estable durante el fin de semana. No obstante, las lluvias volverán a aparecer el domingo, concentrándose principalmente en zonas de la vertiente mediterránea, donde podrían producirse chubascos localmente fuertes.