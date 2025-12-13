Su historia conmovió a miles de personas en las redes sociales, donde consiguió más de un millón de seguidores

La menor sufría un neuroblastoma en etapa 4

Compartir







Brielle 'Brie' Bird, una menor que se volvió viral en redes sociales tras visibilizar el neuroblastoma en etapa 4 que sufría, ha fallecido a los 9 años como consecuencia de la enfermedad que padecía.

Su historia conmovió a miles de personas en las redes sociales, donde consiguió más de un millón de seguidores en su cuenta 'briestrongerthancancer', donde su familia contaba la dura realidad de su lucha contra la enfermedad.

"Nunca dejaremos de compartir tu historia"

"¡Eres el milagro! Tu propósito en la tierra se cumplió, y fue el privilegio más sagrado escoltarte a casa. Trajiste gente a Cristo, le mostraste al mundo que Dios es bueno, y tu luz brilló en todos los rincones de la tierra. ¡Te amamos por la eternidad!", comparten.

"Te buscaremos en todos los detalles, en especial la libélula. Nunca dejaremos de compartir tu historia. Por favor, ven a visitarnos a menudo. La puerta de tu habitación siempre está abierta, y dejaremos la luz de la sala de juegos encendida", continúan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"¡Lo hiciste Brielle, lo hiciste todo con gracia! Solo puedo imaginar la increíble reunión, y estoy tan celosa; pero sé que corriste directamente a Jesús. Gracias por ser una inspiración para muchos", concluyen.