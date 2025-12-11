Celia Molina 11 DIC 2025 - 15:25h.

La actriz que dio vida a Bree en 'Mujeres Desesperadas' ha anunciado la nueva enfermedad de su marido en una revista alemana

Tom Mahoney ya fue diagnosticado en 2009 de un cáncer de garganta, derivado del Virus del Papiloma Humano que aún padece

Compartir







Marcia Cross, la actriz que dio vida a la inolvidable Bree de 'Mujeres Desesperadas', ha anunciado en la revista alemana Bunte que su marido, el corredor de bolsa Tom Mahoney, vuelve a padecer el mismo tipo de cáncer del que fue diagnosticado en el año 2009. En aquel momento, fue tratado con quimioterapia contra un cáncer de garganta (o laringe) que, según comentó la actriz años después, pudo estar ligado al Virus del Papiloma Humano (VPH) que Manohey ya padecía.

La actriz lo hizo público mucho tiempo después cuando, en el 2019, confesó que también ella había sufrido un cáncer, en su caso, en el ano, del que no se "avergonzó" en absoluto: "Parece como si tuviera que avergonzarme por tener un cáncer sólo porque sea en el ano", dijo en alguna de sus entrevistas, añadiendo que era muy probable que también hubiera derivado del Virus del Papiloma Humano de su marido, con quien lleva casada desde el año 2006.

"Mi marido ha sufrido una recaída"

Ahora, en el marco del evento Mon Chéri Barbaratag en Múnich, la intérprete hizo una importante revelación al ser preguntada por sus planes para la próxima Navidad: "Llego un poco tarde, ya tengo las cajas con los adornos navideños y todo está esperando a que empiece a decorar. Decorar es mi trabajo. A menudo vienen amigos de visita y ellos son los verdaderos cocineros y siempre preparan un fantástico menú de mariscos la noche anterior", contó sobre los típicos preparativos de estas fiestas.

"Tuvimos un año difícil", dijo después Marcia Cross. "Mi marido sufrió una recaída, así que pasé la mayor parte del año cuidándolo. La noticia nos pilló completamente desprevenidas. Fue un infierno. Pero tuvimos suerte y recibimos la mejor atención médica posible. Recibió toda nuestra atención y estuvo rodeado de cariño", ha declarado, 15 años después de que Tom pasara exactamente por el mismo proceso.

Según Bunte, el esposo de la actriz ha vuelto a ser tratado por el mismo tipo de cáncer en la laringe. Así, en la última década, este matrimonio - se casaron apenas un año después de conocerse y tuvieron gemelas un año después de darse el 'Sí, quiero' - ha pasado ya por varias experiencias con el cáncer, en las que han tenido que brindarse mutuo apoyo.

En las últimas semanas, Tom Mahoney no es el único personaje del que se ha conocido un segundo diagnóstico de cáncer. Otro actor muy conocido en los Estados Unidos, Dave Coulier, recordado por su papel de tío Joey en la sitcom 'Padres Forzosos', comunicó a principios de diciembre que, tras el linfoma por el que fue tratado el año pasado, le han encontrado un carcinoma escamoso P16 en la base de su lengua, que nada tiene que ver con su patología anterior. Afortunadamente, gracias a la "detección temprana", su enfermedad actual tiene un pronóstico muy positivo.