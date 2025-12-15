El abogado del cirujano declara su inocencia y pide evitar juicios paralelos que "destrozan vidas".

Las enfermeras grabaron un vídeo con movimientos extraños del cirujano que creen son de carácter sexual.

El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia lo niega. Su abogado, según informa la Opinión de Murcia, ha pedido respetar la presunción de inocencia y ha criticado que se haya desvelado la identidad de su cliente y de su presunta víctima, algo que puede "destrozarles la vida con un juicio previo sin haberse celebrado un juicio ante los tribunales".

Los hechos, adelantados por el propio diario Opinión de Murcia, habrían tenido lugar el pasado jueves en un quirófano del quirófano del hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Allí, la mujer tenía programada una intervención de estética concretamente de los pechos. En el área quirúrgica se encontraban el facultativo y "en todo momento" dos enfermeras del centro. Entonces ¿cómo pudieron producirse los hechos?

Las enfermeras grabaron los "presuntos movimientos sexuales del cirujano"

Pues precisamente fueron las enfermeras las que notaron que el cirujano realizada unos movimientos extraños, que les parecieron de carácter sexual. De hecho, decidieron grabar con un teléfono móvil lo que estaba pasando, al parecer, el hombre podría estar penetrando a la mujer. Esos vídeos fueron enviados a la justicia y la jueza decidió enviar al cirujano a a prisión. Las enfermeras aseguraron que el anestesista presente en la operación no vio nada porque el médico aprovechaba sus salidas de quirófano para perpetrar la agresión, aunque el anestesista debería haber estado presente en toda la operación.

El doctor que arrendó el quirófano cuenta con el título de especialista de cirugía plástica, estética y reparadora", explican desde el centro hospitalario, que también señala que cuenta con la licencia correspondiente. El presunto agresor, ya en prisión provisional, señala en sus perfiles de internet que obtuvo la especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, por oposición vía MIR, en un hospital ubicado en una ciudad de Galicia.

También destaca que es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre), de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (Aecep) y de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

El cirujano ha llevado a cabo intervenciones en diferentes hospitales privados, principalmente de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

Se investigan si ha podido haber más presuntos casos

Ahora se investiga si se han podido producir más casos, dado la larga actividad laboral del cirujano acusado y en prisión provisional comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de agresión sexual. No será tarea fácil al estar las víctimas anestesiadas.

En este caso, la grabación por parte de las enfermeras -que dieron parte de inmediato al hospital y luego pusieron la denuncia ante la Policía- ha sido vital para que el caso esté ya judicializado y el presunto autor de los hechos, que defiende su inocencia, en prisión. El juicio deberá aclarar definitivamente lo ocurrido.