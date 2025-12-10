El hombre ha sido detenido esta mañana en la misma casa en la que sucedieron los hechos

Los vecinos de la mujer asesinada por su pareja en Catarroja afirman que las "peleas y discusiones entre ellos eran constantes"

CatarrojaEn Catarroja, Valencia, la muerte de una mujer -que llevaba tres días en la UCI tras la presunta agresión de su pareja- ha llevado al juez a rectificar las medidas impuestas sobre el agresor. El hombre ha sido detenido esta mañana en la misma casa en la que sucedieron los hechos.

Pese a que ya tenía antecedentes por maltrato a otras mujeres, la Fiscalía no pidió en un principio la prisión provisional que ahora se le ha impuesto. El hombre declaró que la mujer había sufrido una caída aunque las lesiones no eran compatibles.

La mujer ha muerto de la brutal paliza tras llevar tres días en coma

Después de tres días en coma, la mujer que recibió una brutal paliza de su pareja en Valencia ha muerto en el hospital. Horas después, el agresor ha sido detenido. Ya son seis las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en estos 10 días de diciembre. Durante estos días, el agresor estaba libre, tan solo con medidas cautelares, hasta que la Guardia Civil lo ha vuelto a detener en su casa de Catarroja.

Tras recibir declaración a varios testigos, el magistrado convocó una vista en la que la Fiscalía, única acusación personada en la causa, no pidió la prisión preventiva, por lo que decretó la libertad provisional con prohibición cautelar de comunicación y de aproximación a menos de dos kilómetros de la víctima.

El hombre llamó a emergencias para decir que su mujer se había caído

Al parecer, el hombre llamó al teléfono de emergencias 112 para avisar de que la mujer se había caído y golpeado la cabeza, si bien los servicios médicos alertaron de que las heridas que presentaba no se debían a una caída accidental, según han indicado a EFE fuentes municipales.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016 y, los menores, pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.