La Guardia Civil investiga como posible crimen machista el hallazgo del cadáver de una mujer de 30 años de edad en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor tras un aviso por un incendio y ha detenido a un hombre de 35 años en relación con los hechos.

“El silencio mata”. La frase se repite en cada campaña institucional, pero sigue chocando contra una realidad incómoda: muchas personas no saben cómo actuar cuando sospechan que alguien cercano sufre violencia machista. O peor, sí lo saben… pero el miedo, la indiferencia o la desconfianza terminan paralizándolas. Y, sin embargo, mirar hacia otro lado nunca es opción. Hay vidas en juego.

Qué hacer si conocemos un caso de violencia machista

El arranque de diciembre ha sido devastador: cuatro mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en una sola semana. Una cifra que ha encendido todas las alarmas. Los expertos apuntan que épocas como las fiestas navideñas, con más reuniones familiares, más consumo de alcohol o drogas y más tiempo conviviendo en casa, pueden agravar situaciones de control y violencia ya existentes.

En un ciclo así, el entorno se vuelve fundamental. Ninguna víctima debe enfrentarse sola a su agresor ni al miedo que lo envuelve todo. Si la mujer afectada es una hermana, una hija, una amiga, una compañera de trabajo… el primer paso, siempre, es acompañarla: llamarla, escucharla, no juzgarla ni presionarla. Mostrarle que tiene un lugar seguro donde apoyarse.

Y si hay señales claras —gritos, amenazas, lesiones, situaciones de aislamiento, discusiones que parecen ir más allá de lo habitual— la recomendación es clara: llamar a la Policía o a los servicios sociales, sin miedo a equivocarse. Una intervención a tiempo puede impedir que la violencia escale.

Los vecinos también pueden ayudar. Muchas veces son quienes escuchan o ven situaciones que el círculo íntimo no percibe. Ellos también pueden llamar al 016, al 112 o directamente a la Policía cuando detecten que algo no encaja.

Para las propias víctimas, el consejo es denunciar cuando se sientan preparadas. Nunca antes. Pero es importante recordar un dato estremecedor: el 75% de las mujeres asesinadas no había denunciado previamente a su agresor. Dar el paso puede activar mecanismos de protección importantes. Por ejemplo, cuando una mujer interpone una denuncia, la Policía le comunica si su pareja o expareja tiene antecedentes por maltrato con otras mujeres. Hasta ahora, más de 25.000 mujeres han sido alertadas gracias a este sistema.

La violencia machista no es un asunto privado, ni un problema de puertas adentro. Es una cuestión que atraviesa a toda la sociedad. Y todos podemos hacer algo, desde una llamada, una conversación o un gesto de apoyo. No es heroísmo: es humanidad.

Ayuda contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.