El turismo estaba cubierto de agua, lo que provocó un gran riesgo para la vida de los ocupantes del coche

Tres personas heridas tras ser arrastradas por un golpe de mar en A Coruña

Compartir







ÁguilasLa Guardia Civil ha rescatado a dos personas que se encontraban atrapadas en un vehículo tras la crecida de la rambla del Cocón, en Águilas (Murcia), por las fuertes lluvias registradas este martes. Los hechos sucedieron por la mañana, cuando ambos se vieron sorprendidos por el agua.

El turismo estaba cubierto de agua, lo que provocó un gran riesgo para la vida de los ocupantes del coche. En el rescate, que ha tenido lugar sobre las 07:00 horas, han participado, además de la Benemérita, efectivos de la Policía Local de Águilas y bomberos.

PUEDE INTERESARTE Los rescates agónicos que ha dejado 'Emilia': del matrimonio atrapado en un coche al hombre que se aferró a un árbol

Ambos se quedaron atrapados por la fuerza de la corriente

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, cuando los ocupantes del coche se vieron sorprendidos por un aumento repentino del caudal que los dejó atrapados, sin posibilidad de salir del vehículo. Las labores de rescate han sido complicadas por la fuerza del agua y la rápida evolución de la situación. Los equipos decidieron activar un dispositivo de coordinación entre los distintos cuerpos para evacuarlos de forma urgente.

PUEDE INTERESARTE Así ha sido el operativo especial para retirar una ballena muerta de 30 toneladas en el puerto de A Coruña

"La actuación se vio seriamente dificultada cuando, debido a la fuerza de la corriente, el vehículo comenzó a ser desplazado y arrastrado por el agua, incrementándose considerablemente el peligro tanto para los ocupantes como para los miembros del dispositivo de rescate", resalta la Policía Local de Águilas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las personas rescatadas no presentan lesiones graves

Segundos después del rescate, el coche ha sido arrastrado por la corriente. Las personas auxiliadas han sido asistidas por servicios sanitarios aunque no presentaban lesiones graves. "Finalmente, en una intervención in extremis, mientras el vehículo era arrastrado por la corriente, se logró rescatar y poner a salvo a las dos víctimas, las cuales no han sufrido lesiones graves", indican en las redes sociales.

Los servicios de emergencia recuerdan la importancia de tomar precauciones, evitar los desplazamientos por las ramblas y las zonas inundables durante las lluvias intensas.