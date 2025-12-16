Operativo especial en el puerto de A Coruña para retirar una ballena muerta de 30 toneladas

Jorge Bergantiños 16 DIC 2025 - 11:52h.

Debido a su peso y a la longitud de más de 20 metros, han sido necesarias dos grúas para izar el cuerpo y llevarlo a tierra firme

Salvamento Marítimo remolcó al animal muerto hasta el muelle de Oza, para evitar posibles peligros para la navegación de las embarcaciones

A CoruñaUna ballena muerta de 30 toneladas de peso ha sido retirada de aguas del puerto de A Coruña, después de que permaneciera desde el pasado sábado varada en el muelle de Oza. El animal había sido remolcado por Salvamento Marítimo para evitar que el cetáceo de grandes dimensiones, pudiese ocasionar algún incidente con una embarcación.

Su peso unido a su longitud de más de 20 metros ha causado un amplio despliegue, que comenzó a primera hora de este martes en la ciudad herculina y que se prolongará durante toda la mañana. Hasta dos grúas han sido necesarias para izar este cadáver desde las aguas hasta tierra firme. Después de ser desmenuzado por partes, fuentes portuarias han confirmado que se usará como harina, siguiendo el protocolo establecido.

Antes de comenzar con el despiece, realizado con motosierras por una decena de operarios madereros, investigadores del Centro de Estudios de Mamíferos Mariños (CEMMA) han sacado muestras del animal para poder esclarecer las causas de su muerte, al igual que otras medidas para continuar con sus trabajos de biología marina.

Los especialistas también se han encargado de supervisar estos trabajos, indicando cuáles son las zonas del cetáceo por las que debían realizar los cortes, ya que para los trabajadores no es nada habitual acudir a un servicio de estas características. Posteriormente, será trasladada en dos camiones de grandes dimensiones para poder ser trasladada a dependencias portuarias.

El pasado sábado, Salvamento Marítimo recibió varios avisos sobre incidencias ocurridas en el mar en el entorno de A Coruña. La primera alerta importante fue la caída al agua de una persona en Punta Herminia tras un golpe de mar, con otras dos personas heridas en tierra. El desenlace fue un final feliz ya que la persona fue rescatada con vida y las heridas no fueron de gran consideración.

La segunda de ellas fue la más sorprendente. Recibieron un aviso de un objeto a la deriva en la zona del Monte de San Pedro, en las inmediaciones de O Portiño. Hasta allí se desplazaron para certificar de qué se trataba. Al conocer que se trataba de una ballena, comenzó un largo trabajo de remolque hasta una zona segura para la navegación.

Uno de los ejemplares más grandes de los últimos años

Habitualmente en esta zona de la costa atlántica gallega, cada semana conocemos la llegada de objetos variados a las áreas cercanas a tierra firme. Especialmente en esta época de otoño-invierno, debido a los temporales marítimos, esa cantidad aumenta, pero el haber encontrado un ejemplar marino de tal envergadura no es para nada normal.

Los expertos afirman que se trata de una de las ballenas más grandes que han llegado en los últimos años. Normalmente, es más frecuente hallar cetáceos de menor tamaño como delfines. Precisamente en el mes de octubre de este año, apareció el cadáver de un delfín en la playa de San Amaro de A Coruña, pero con unas dimensiones infinitamente menores al de este caso.

Este mes de marzo también fue muy sonado el espectacular rescate con vida de un delfín en la playa del Orzán, realizado por unos deportistas que corrían por la zona. Finalmente Cruz Roja consiguió devolver al animal a dos millas de la costa, para que siguiera con su ritmo vital. Tan solo un 10% de los ejemplares que se encuentran a la deriva están con vida.

En todo el año pasado, la red de varamientos de Galicia (Revargal) contabilizó cerca de 700 varamientos de cetáceos en las costas gallegas, más del doble que el promedio anual contabilizado entre 1990 y 2022. Se han registrado en los últimos tres años un total de 2.000 animales varados en Galicia, la amplia mayoría, un 86% son cetáceos, el resto son por ejemplo, tortugas marinas o atunes.