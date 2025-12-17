Claudia Barraso 17 DIC 2025 - 20:33h.

El cirujano que violó a una paciente sedada en Murcia permanece en la enfermería de la prisión "protegido de sí mismo"

El cirujano que ingresó en prisión en el penal de Sangonera por violar a una paciente sedada en Murcia permanece en el módulo de enfermería donde un ‘preso sombra’ no se separa de él para protegerlo “de sí mismo”. A su llegada, el presunto autor fue atendido por un médico que decidió que no era necesario meterlo en el programa de prevención de suicidios.

Sin embargo, el mismo médico que había atendido al cirujano cambió de idea por el tipo de delito del que se le acusa, por lo que fue trasladado de módulo de ingresos a enfermería. Allí se encuentra rodeado de otros médicos y enfermeras mientras que otros compañeros internos le están vigilando para que no pueda hacerse daño así mismo. Así es como proceden en caso de que los reclusos padezcan problemas de salud mental.

Es un espacio totalmente vigilado donde se aplica un protocolo para todos los reclusos que llegan. Uno de los primeros pasos es asignarles un interno de confianza del penal para que no cometan ninguna acción que puedan poner en peligro su integridad. Estando acompañados, además de estar vigilados, se suelen adaptar mejor a los cambios y al entorno, según cuenta 'La Opinión de Murcia'.

Cuál es su rutina en la cárcel

Pueden salir al patio como los demás presos, además de relacionarse con ellos en el comedor. También pueden recibir comunicaciones por parte del exterior como el resto. Después de todo este proceso volverá a ser atendido por un facultativo, por un trabajador social y un educador que decidirán entre todos el módulo al que enviarlo una vez salga de enfermería.