La Policía Local de Santander trata de dar con el propietario o propietaria de unos décimos de la Lotería de Navidad perdidos

La Policía Local de Santander ha pedido la colaboración para poder encontrar al dueño o dueña de unos décimos de la Lotería de Navidad que se perdió el pasado martes en la Plaza de las Estaciones de la ciudad.

Los agentes, por seguridad, no han especificado el número de boletos extraviados ni la combinación numérica. Tampoco el establecimiento donde se compraron. La persona propietaria de esos décimos deberá confirmar todos esos datos en caso de que sean suyos. “La persona propietaria deberá certificar con detalles que les pertenecen, porque sino cualquiera podría venir a por ellos”, especifican agentes de la Policía Local de Santander, informan desde 'Diario Montañés'.

En caso de poder demostrar que los décimos son de su propiedad, deberá acudir o ponerse en contacto con el departamento de Atestados de la Policía Local de Santander a través de los teléfonos de contactos 092 942 200 789 o 942 200 744. En caso de estar completamente seguro de que los décimos le pertenecen, deberá acudir directamente a las dependencias policiales donde los encargados les harán unas cuentas preguntas y si coincide con la información recibirá los décimos correspondientes.

Qué hacer en caso de perder los décimos

Lo importante es saber que, aunque hayas perdido tu décimo o aunque te lo hayan robado, todavía hay esperanza. Desde Loterías y Apuestas del Estado aseguran que es importante denunciar (tanto en caso de pérdida como de robo) ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Juzgado de Guardia como primer paso. Cuanto antes, mejor: no esperes a saber si el décimo ha resultado premiado o no.

En este sentido, te será de gran ayuda cualquier prueba que demuestre que se trata de tu décimo: una foto o fotocopia; recordar el número, o la serie son elementos de prueba a tu favor. A partir de la denuncia, se abren distintos escenarios: si el número perdido resulta premiado en el Sorteo de Navidad, Loterías y Apuestas del Estado reclamará una copia de la denuncia para paralizar, por orden judicial, el pago del décimo hasta que se resuelva el procedimiento judicial.

Si el premio es superior a 2.500 euros, la Ley contra el Blanqueo de Capitales te protegerá especialmente, ya que para cobrar el dinero se necesita presentar el DNI. Por eso, si alguien que no es el dueño legítimo trata de cobrar, se cotejará con la denuncia antes de proceder al pago. Por el contrario, si el premio es inferior a esta cantidad, la situación se volverá complicada, porque los décimos se pagan al portador y, en principio, cualquiera podría cobrarlo.