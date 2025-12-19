Crónica de la operación salida de Navidad: millones de viajes, trenes y aeropuertos llenos, reencuentros y refuerzo de controles

Miles y miles de españoles han iniciado este viernes el camino de vuelta a casa o han comenzado su viaje a otra ciudad, ya sea de España o de otro país, para pasar en familia las fiestas navideñas.

En las carreteras se esperan durante estos días 22 mllones de desplazamientos y en las estaciones de tren ya se ve un movimiento propio de estas fechas. También hay mucho trasiego de pasajeros en los aeropuertos, donde se producen numerosos reencuentros.

Mayor movimiento en estaciones de tren, aeropuertos y carreteras

Según informa Victoria Talero, periodista de 'Informativos Telecinco' desplazada hasta la estación de Santa Justa, en Sevilla, "hasta ahora no hay tanto movimiento de pasajeros, pero durante buena parte del día hemos podido ver trasiego de maletas, gente que comienzan las vacaciones de Navidad".

"No es de extrañar que Renfe haya reforzado en dos millones y medio de plazas -22.000 trenes- en estas fechas porque tenemos unos días por delante bastante intensos. Hoy es el día de mayor número de volumen de tráfico de trenes en estaciones como la de Sevlla", ha detallado.

El movimiento también aparece en los aeropuertos, con escenas de alegría entre quienes llegan para reunirse con la familia. Según informa Ana Verdejo, periodista de 'Informativos Telecinco' desplazada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, "es un día de reencuentros y de viajes navideños para otros". "Hoy ha sido un día de mucho ajetreo en Barajas, donde se esperan más de 20.000 vuelos desde hoy hasta el próximo 7 de enero".

"El día de mayor tráfico aéreo será este domingo con más de 5.600 vuelos. A esta hora, en el aeropuerto, continúa el trasiego de viajeros que buscan disfrutar de unos días de vacaciones", ha precisado la reportera .

Cabe recordar también que, en estos días de encuentros con familiares, amigos y compañeros de trabajo conviene no tomar alcohol si vamos a coger el coche. Para detectar posibles excesos, estos días se multiplican los controles en las carreteras. Según Jorge Arenas, periodista de 'Informativos Telecinco', el año pasado, por estas fechas, la policía municipal de Madrid realizó 10.300 controles. De ahí salieron 382 positivos por alcohol o drogas. Uno de cada cinco conductores reconoce que toma alcohol.