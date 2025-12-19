La DGT tiene preparado un operativo especial que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia en las carreteras

Los desplazamientos estarán distribuidos en tres fases que coinciden con las principales festividades

La Dirección General de Tráfico prevé durante las fiestas navideñas 22,4 millones de desplazamientos distribuidos en tres fases que coinciden con las principales festividades. Con este motivo, pondrá en marcha un dispositivo especial cuya primera fase arranca este viernes 19 y se prorrogará al jueves 25 de diciembre.

Para este primer periodo se han previstos 8,5 millones de desplazamientos que se sumarán a los de la segunda fase que se desarrollará entre el viernes 26 de diciembre y el jueves 1 de enero. Habrá después una tercera y última fase del viernes 2 al martes 6 de enero de 2026, momento en el que se dará por concluido el dispositivo especial de Navidad.

Movilidad, fluidez y seguridad en las carreteras

Muchos de los desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, especialmente durante los fines de semana y días festivos, se dirigirán hacia la segunda residencia, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, lugares de atracción turística invernal, así como áreas o zonas de grandes centros comerciales.

Para dar cobertura a todos estos desplazamientos, la DGT tiene preparado un operativo especial que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia que garanticen la movilidad y la fluidez en las carreteras y velen por su seguridad vial.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y también a aquellos que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

Se intensifican las ayudas y controles de alcoholemia

Teniendo en cuenta la estación y los temporales que actualmente están llegando al país, se ocuparán de mantener en las debidas condiciones de Seguridad Vial la circulación para toda clase de vehículos en las carreteras con tramos o zonas afectadas por condiciones meteorológicas adversas como son la nieve, hielo, niebla, lluvia y viento.

También se ayudará a los usuarios ante cualquier incidente o imprevisto que pueda surgir en el viaje, así como vigilar el correcto comportamiento de los usuarios en carretera con los medios humanos y técnicos de los que dispone el organismo e informar puntualmente sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/ , en Twitter @DGTes y @InformacionDGT y en el teléfono 011.

Durante las fechas navideñas, se intensificarán también los controles de velocidad y alcoholemia como instrumento para la prevención de siniestros viales