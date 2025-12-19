A quienes repiten el ritual cada Navidad. Porque ver esto una vez al año no cansa, nunca

Y hoy terminamos como empezábamos, en un día de vueltas a casa por Navidad. Un día de carreteras llenas, de aeropuertos y estaciones a rebosar, de previsiones de tráfico y del tiempo que hará en los próximos días. Pero faltaba algo esencial.

Faltaban los reencuentros

Porque más allá de los datos y los mapas, hoy la noticia estaba en los abrazos. En esos aeropuertos y estaciones de tren que ya han visto que el trasiego es constante. Allí donde se repiten las mismas respuestas de cada año: “A mi hija”, “A mi novia”, “Mi prima”.

Y, como no podía ser de otra manera, el clásico navideño ya ha vuelto a sonar: “Vuelve a casa, vuelve”. Ese que nos hace balancearnos con ellos, el que marca el inicio de las fiestas y nos recuerda por qué el viaje merece la pena.

También estaban los abuelos. Esa chispa que solo ellos despiertan en sus nietos, esa complicidad que no entiende de prisas ni de horarios, momentos pequeños que lo dicen todo. España vuelve a convencer. “El sol de Valencia”. “Como en España, en ningún sitio”. “Al salir del avión se ha notado el calorcito”, dicen algunos, nada más pisar tierra.

Y la vuelta también sabe a cocina de siempre, “unas lentejas de mi abuela con patatas a lo pobre”, tradiciones que no fallan. Como tampoco fallan las lágrimas, los besos, las palmaditas entre hermanos y amigos.

Hoy los globos se quedan en el techo, porque las manos están ocupadas en abrazar. La noticia de hoy es esa: el subidón que se siente al volver a estar juntos. “Te coge un subidón, poder estar juntos”, resume uno de los viajeros.