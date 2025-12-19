Detienen a un profesional de un centro de salud mental de Murcia por presunta agresión a una paciente

El profesional denunciado se encuentra de baja.

La Policía Nacional ha detenido a un profesional del centro de salud mental del barrio de San Andrés, en Murcia, como presunto autor de un delito de agresión sexual a una paciente.

Fuentes cercanas a la investigación han apuntado que el arresto se produjo este miércoles por agentes de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). El hombre pasó este jueves a disposición judicial.

Desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) han recordado que el caso se encuentra bajo investigación policial y han señalado están "aportando toda la información que se requiere" a la Policía Nacional.

Tras conocer los hechos, el SMS instó a la paciente a formular una reclamación formal, además de ofrecerle cambio de profesional y de centro de salud mental. Por su parte, el profesional denunciado se encuentra de baja.