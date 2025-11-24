Logo de telecincotelecinco
El accidente de la mina de Cangas del Narcea se debió a un hundimiento "súbito, fortuito e imprevisto" del techo de una galería

Vista de las instalaciones de la mina de Cangas de NarceaEFE
Cangas del NarceaLas primeras investigaciones indican que el accidente de la mina de Cangas del Narcea, en la que el pasado viernes perdieron la vida dos mineros, se debió al hundimiento "súbito, fortuito e imprevisto" del techo de una galería, ha afirmado este lunes el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Sánchez ha avanzado que el Servicio de Minas del Principado va a llevar a cabo una investigación al margen de la que acometa la Policía Judicial de la Guardia Civil.

"Todo hace indicar" que se produjo por un "hundimiento súbito" del techo

La investigación de la autoridad minera ya dio un primer paso el viernes por la tarde-noche, tras el accidente, con una visita por parte de varios inspectores.

A la espera de que la investigación avance, "todo hace indicar" que se produjo por un "hundimiento súbito" del techo de una zona de extracción en una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral "bastante ancha", de unos tres metros.

El consejero ha recordado que la empresa minera, TYC Narcea, tiene todos los permisos y la documentación en regla y que en los últimos meses ha sido objeto de varias inspecciones, la última de ellas la víspera del accidente precisamente en la zona donde se produjo un hundimiento que parece que fue "fortuito" e "imprevisto".

