Investigan la aparición de un vehículo con impactos de bala en Níjar, Almería

La Guardia Civil investiga la aparición de un vehículo con posibles impactos de bala en el Playazo de Rodalquilar

La Guardia Civil investiga la aparición de un vehículo con posibles impactos de bala en el Playazo de Rodalquilar, una localidad del municipio almeriense de Níjar.

Fuentes de la Comandancia de Almería han confirmado a EFE la apertura de una investigación tras el hallazgo de este vehículo con lo que parecen ser señales de disparos.

Por el momento, estas fuentes policiales no han concretado datos sobre el momento o circunstancias en las que se habría producido el presunto tiroteo en el que se vio afectado el automóvil.

Un posible vuelvo de droga

El periódico 'La Voz de Almería' ha adelantado este lunes el hallazgo del coche y vincula el intercambio de disparos a un posible vuelco de droga que supuestamente enfrentó este domingo a grupos criminales rivales, en el que se habría hecho uso de armas automáticas de guerra.