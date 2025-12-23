Claudia Barraso 23 DIC 2025 - 17:52h.

Unos alumnos rinden un emotivo homenaje a su profesor, que perdió a su mujer hace un año, por Navidad

Paco, es un profesor que perdió a su mujer hacia un año y que sus alumnos han querido rendirle un emotivo homenaje en estas fechas tan significativas. Le pusieron un árbol de Navidad y muchos regalos acompañados de cartas que el profesor leyó en voz alta delante de toda la clase.

Fue abriendo uno a uno todos los regalos y, cuando llegó el momento de las cartas, al profesor se le quebraba la voz de la emoción que sentía al leer las bonitas palabras de sus alumnos. “Quisimos devolverle la navidad a nuestro profesor”, decía en un texto que acompañaba el vídeo, el cual ha llegado a acumular miles de ‘likes’ y cientos de comentarios de otros alumnos que le tuvieron y de más usuarios.

“Ahora todo es oscuridad y parece injusto pedirte que sigas, pero incluso en la noche más larga, el amor que viviste no desaparecerá. Camina contigo y te sostiene y aunque hoy no la veas, será la luz que algún día te permita volver a respirar sin dolor”. Después de muchos abrazos y agradecimientos a sus alumnos, se volvió a sentar con ellos mientras colgaban uno por uno sus cartas en las ramas del árbol de Navidad.

La reacción del profesor a la sorpresa

Durante todo el vídeo se le veía muy emocionado, con lágrimas en los ojos y con una inmensa sonrisa que ha llenado el corazón de muchas personas que han visto el vídeo. “Aunque no tenga fuerzas, seguro que con esto voy a encontrar la fuerza para seguir”.

La Navidad es una fecha muy señalada y algo difícil para las personas que perdieron a un familiar o ser querido, por todos los recuerdos que aparecen. Por eso estos alumnos han querido regalarle muchos recuerdos a este profesor que perdió a su mujer hace un año y que, para él, estas fechas son más difíciles. Aún así, ha dicho que, gracias a ello, encontrará las formas para seguir hacia delante.