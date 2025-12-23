El fenómeno 'kidult' confirma así su consolidación como uno de los pilares del mercado juguetero actual.

'Kidult': la nueva tendencia en la que los adultos compran juguetes de los años 70, 80 y 90

A las puertas de la Navidad, el sector del juguete en España afronta una campaña marcada por un fenómeno que gana fuerza año tras año: el crecimiento del mercado de los 'kidult', es decir, juguetes diseñados para adultos. Mientras las ventas de juguetes infantiles continúan descendiendo en paralelo a la caída de la natalidad, los productos dirigidos a mayores de 18 años se han convertido en un motor clave para la industria.

Los fabricantes llevan tiempo detectando un cambio de hábitos: cada vez más adultos buscan recuperar el componente lúdico de su infancia o encontrar en el juego una vía de desconexión y creatividad. Rompecabezas avanzados, maquetas complejas, figuras de colección o juegos de mesa estratégicos se han consolidado como algunos de los artículos más demandados por este público, que dispone de mayor poder adquisitivo y está dispuesto a invertir en productos sofisticados.

Las tiendas especializadas han adaptado su oferta a esta nueva realidad. Muchas han ampliado sus secciones para adultos, con rangos de edad que llegan “de los 18 a los 99 años”, y destacan que en estas fechas no es raro ver a compradores adultos compitiendo por los mismos productos que los más pequeños. El juego en familia también se ha convertido en un argumento de peso: numerosos hogares reservan jornadas completas para reunirse alrededor de un tablero durante las sobremesas navideñas.

Según datos del sector, los juguetes para adultos representan ya alrededor del 30 % de las ventas totales en España. La tendencia se disparó tras el confinamiento, cuando muchos redescubrieron el valor del entretenimiento analógico y el coleccionismo. Este impulso está siendo determinante para que la industria cierre la campaña con un crecimiento estimado del 2,5 %, un resultado especialmente relevante en un contexto de descenso sostenido de la demanda infantil.