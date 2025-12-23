Ahora, su hija también le ha denunciado asegurando que fue sedada con somníferos y violada durante 14 años

El violador conocido como el 'Pelicot español' ha entrado en prisión mientras recurre su condena de 33 años por abusar durante meses de manera continua de las tres nietas de su pareja, de 12, 9 y 6 años de edad. Ahora, su hija le ha denunciado asegurando que fue sedada con somníferos y violada durante 14 años.

'El programa de Ana Rosa' ha accedido al atestado de la investigación. Esther Sánchez, periodista del programa, nos ha contado todos los detalles de este atestado, en el que el condenado admite que estaba obsesionado y las menores relatan el infierno que vivieron junto a él: "Es uno de los atestados más terroríficos a los que yo me he enfrentado. Las cosas que este señor le hacía a las tres nietas de su mujer... Es aterrador".

"Me dijo que se estaba enamorando de mí", comienza su relato la menor abusada sexualmente. "Me dijo que había comprado un aceite para darme un masaje para que me acordara de él toda la vida. Me decía que quería darme un masaje por todo el cuerpo, también por mis partes. Estaba tumbada de lado, él llegó y se puso a tocarme", continúa.

Como testigos, sus dos hermanas pequeñas: "El abuelo metía a la tata en los callejones y ella salía siempre llorando y me daba pena", dice una de ellas. Y, usándolas precisamente a ellas, el 'Pelicot español' amedrentaba a la mayor de las hermanas: "Me decía que si decía algo, le haría lo mismo a mis hermanas". Lo que ella no sabía, es que ya había comenzado a hacerlo.

"Te vas obsesionando como si fuese una droga"

El hombre llegó a invitar a amigos para que presenciaran los abusos, e incluso drogó a la menor: "Le hizo beber dos vasos de batidos que había hecho... La tata no quería, pero tuvo que bebérselos".

Tras destaparse lo ocurrido, huye y manda un audio a la que era su pareja reconociendo una "obsesión": "Iba viendo cómo iba creciendo... Y te vas obsesionando. Te vas obsesionando como si fuese una droga. Y la verdad que yo tampoco he abusado... Solo he estado haciéndole masajes, solo intenté una vez tocarle los pechos y ella se sintió cortada y me di cuenta de que no le gustó y no seguí. Lo que intentaba era ver si me toqueteaba a mí. Yo la quiero como a una nieta...".