El maltratador de Jessica está de permiso por vacaciones de Navidad: "Tengo pánico"

'El Programa de Ana Rosa' ha contado la historia de Jessica

Jessica está viviendo un auténtico infierno. Aunque su maltratador acumula ocho denuncias por malos tratos y cinco condenas, ahora se encuentra en libertad debido a un permiso en Navidad.

Ella está considerada una víctima de violencia de género y teme que durante este permiso pueda encontrárselo o incluso que decida ir a por ella una vez más.

"Mi maltratador está de permiso y tengo pánico", ha contado en 'Programa de Ana Rosa', donde hace algún tiempo ya relataba la pesadilla que estaba viviendo.

Esta mujer está aterrada, ya que este hombre estuvo amenazándola durante mucho tiempo antes de entrar a prisión a cumplir condena por maltrato y de donde ahora ha salido para poder pasar la Navidad en libertad.