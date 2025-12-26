Los productos básicos seguirán subiendo en 2026: hasta un 36% más pagaremos en algunos alimentos

Aunque el IPC marque una subida moderada, los productos de consumo diario se encarecen sin freno

El problema de acceso a la vivienda agravado por los precios récord en 2025

Compartir







Se acaba 2025, un año marcado por los pagos y, sobre todo, por el encarecimiento del coste de la vida. La economía española crece, al menos según el Gobierno, pero la realidad que perciben muchos ciudadanos es bien distinta: autónomos asfixiados, la cesta de la compra en máximos históricos y una vivienda con precios tensionados y alquileres cada vez más caros.

Para analizar esta subida generalizada de precios, 'El programa de Ana Rosa' ha contado con el economista Eduardo Bolinches. Sobre si vivir en 2026 será más caro que en 2025, Bolinches explica: “Los precios siempre suben. Hay gente que dice que la inflación baja, pero no es as,; lo que baja es la pendiente de la subida. El Instituto Nacional de Estadística controla cerca de mil productos y servicios y la media refleja un incremento interanual del 3%”.

Eduardo Bolinches, economista: " Los alimentos han subido aproximadamente un 57% en los últimos diez años o un 40% desde el inicio de la invasión de Ucrania"

Además, se detiene en el encarecimiento de los productos más básicos: “La gente no tiene la sensación de una inflación del 3% porque lo que más sube es lo que compramos a diario, como la alimentación. Los alimentos han subido aproximadamente un 57% en los últimos diez años o un 40% desde el inicio de la invasión de Ucrania. Todo sube y casi nunca baja. Mención especial merece el aceite de oliva, que, pese a algunas bajadas puntuales, es hoy un 100% más caro que hace cinco años. Los plátanos han subido un 36%, los limones un 33%, y productos como los huevos, la carne o el pescado se han vuelto casi prohibitivos, hasta el punto de que hemos tenido la cena de Nochebuena más cara de toda Europa”.

Sobre la vivienda, Bolinches señala: “Es el segundo problema más importante de España, solo por detrás de las pensiones. Por un lado, están las 184.000 viviendas prometidas en 2023 que nunca han llegado. El Estado también tiene parte de responsabilidad: debería bajar el IVA al 4% en lugar del 21%, a nivel local liberar suelo, a nivel autonómico reducir o eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales en zonas tensionadas y, a nivel estatal, regular el problema de la morosidad. Solo así saldrán más viviendas al mercado del alquiler”.