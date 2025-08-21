Iván Sevilla 21 AGO 2025 - 04:00h.

Salar, en Granada, padece cortes de electricidad constantes en todo el casco urbano y numerosas calles

El alcalde del pueblo pide a Endesa que "lleve a cabo las actuaciones oportunas" para solucionar los problemas

GranadaEl Ayuntamiento de Salar (Granada) ha denunciado recientemente los constantes "cortes de luz diarios" que llevan sufriendo en la localidad en los "últimos 15 días", en un problema "habitual" que se ha agravado.

Este pequeño pueblo considerado por la Guía Repsol como uno de los más bonitos y que nada tiene que envidiar a otro granadino como Montefrío también está padeciendo "bajadas de tensión y picos" en la electricidad.

Por ello, su alcalde Armando Moya Castilla ha remitido un escrito a la compañía Endesa para que tome cartas en el asunto. Ya que no solo los vecinos se ven afectados, sino tambi�én "la prestación de servicios públicos".

"Desde hace años tenemos incidencias en el suministro eléctrico, actualmente acentuadas en su duración y número", afirma el regidor de este municipio enclavado en la comarca de Loja, al oeste provincial.

"Muchas deficiencias en transformadores y cableado"

Ante tal situación, incluso asegura que "se han producido conatos de incendios en cables por las altas temperaturas" registradas estos días atrás por la ola de calor histórica que ha vivido España.

Moya ha resaltado que "las incidencias son generalizadas en todo el casco urbano y más comunes en las siguientes calles: Almería, Córdoba, Jaén, Málaga, Sevilla, Granada, Eras Altas y Eras Bajas, Gregorio Salas y Carretera de Alhama.

"Son muchas las deficiencias que presenta la instalación eléctrica, tanto en transformadores como también en el propio cableado en la vía pública", especifica el alcalde.

Pide que se realicen las "actuaciones oportunas"

Para que solventen estos problemas, pide a la empresa Endesa que "lleve a cabo las actuaciones oportunas" en Salar, por ejemplo, mediante "la revisión de la instalación".

Igualmente, solicita reunirse con el director responsable de gestionar este asunto. Además, recuerda a los ciudadanos que pueden reclamar "los posibles daños causados en sus aparatos eléctricos de los domicilios".