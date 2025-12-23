Leticia Requejo nos da todos los detalles de la ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez

Alejandro Sanz y Candela Márquez ponen fin a su relación tras más de un año juntos: todos los detalles

Compartir







Alejandro Sanz y Candela Márquez han decidido poner fin a su relación tras más de un año juntos. La noticia saltaba después de que el pasado jueves 18 de diciembre celebrasen juntos el cumpleaños del cantante. Así lo han confirmado a la revista '¡Hola!' fuentes cercanas a ellos, que afirman que la ruptura se produjo en los últimos días.

Su relación siempre ha estado marcada por idas y venidas y distintas crisis durante el año que han estado juntos. A través de las redes sociales ambos han dejado ver sus parones cuando los habían. Actualmente, Márquez ha dejado de seguir a Alejandro Sanz en las redes sociales, aunque no es la primera vez que lo ha hecho. A pesar de que la revista confirma que no hay terceras personas, Candela ha dejado en su perfil de Instagram un dardo envenenado para su expareja.

Candela Márquez ha subido una fotografía de unos ciervos con grandes cornamentas, dando un mensaje directo a su expareja. Minutos después, ha borrado esta imagen, pero las indirectas han continuado. Ella ha subido un fragmento de la canción de Rosalía, 'La perla': "La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. La decepción local, rompecorazones nacional", decía este tema de la cantante.

Por su parte, Alejandro Sanz ha respondido en la red social X con un toque de ironía y sin cortarse siendo muy directo: "Yo no soy una perla, soy un océano", decía él. Al igual que su expareja, el cantante también borra ese mensaje.

Los detalles de su ruptura

"Candela tiene dudas y llama a varios periodistas para preguntar por una amiga del cantante", afirmaba Leticia Requejo. La periodista nos ha dado más detalles de la ruptura, pues durante el fin de semana tuvieron una fuerte discusión: "Ella el sábado ya consideraba que estaba soltera", contaba la colaboradora en 'El tiempo justo'.

Además, han contado los detalles de las diferentes crisis que han vivido ambos durante los últimos meses, lo cual habría desgastado a la pareja: "Son dos personas muy diferentes", explicaba Antonio Rossi al hablar de una relación fugaz pero cargada de polémicas.