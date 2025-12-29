Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada por un camión en Azagra, en Navarra

El cuerpo de la fallecida será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia

Una mujer de 59 años, vecina de San Adrián, ha fallecido este lunes tras ser atropellada por un camión en la carretera NA-134, en el término municipal de Azagra, según han informado desde la Guardia Civil de Navarra.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 11.28 horas, según han indicado desde el Gobierno foral, y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, el helicóptero medicalizado y patrullas de la policía local, la Policía Foral y la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 47,8 de la carretera NA-134 (Eje del Ebro), cuando una mujer de 59 años ha sido atropellada por un camión. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por la vida de la mujer, que ha fallecido en el lugar. El cuerpo de la fallecida será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro