La caja fue encontrada en mitad de un camino rural sin rastro del dinero

Así robaron la caja fuerte del ‘Camión de los Regalos’, valorado en 300.000 euros: el responsable sacó poco antes el oro guardado

BadajozLa Guardia Civil ha encontrado abandonada la caja fuerte sustraída este lunes por cinco encapuchados del ‘Camión de los Regalos’ en Badajoz.

En las imágenes ofrecidas a Informativos Telecinco por el responsable del concurso, David Pérez, se puede apreciar la caja reventada en medio de un camino rural y con miles de papeletas esparcidas por el suelo, además de otros papeles y documentos.

De lo que no queda ni rastro es de los 66.000 euros en metálico que contenía la caja fuerte, recaudación obtenida de la venta de papeletas.

Cesta valorada en más de 300.000 euros

La caja fuerte se encontraba junto a la cesta de navidad expuesta en un camión lleno de regalos valorados en más de 300.000 euros. Entre otros artículos, la cesta incluye un Ferrari, motos, 60.000 euros en oro, viajes a Nueva York, Disneyland y consolas, un lote que se sorteará el próximo 6 de enero.

La Guardia Civil busca a cinco personas que el lunes de madrugada robaron la caja fuerte ubicada en el Complejo LEO de Monesterio de Badajoz. Las cámaras de seguridad grabaron a cinco individuos con las caras tapadas trasladando la caja en un coche robado.