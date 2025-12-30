Para abaratar costes, Virginia confió en una influencer que organizaba intervenciones quirúrgicas en grupo en Turquía

Los especialistas alertan de que este tipo de casos son cada vez más frecuentes y recuerdan la importancia de contar con garantías médicas

A sus 36 años y tras perder cerca de 30 kilos, Virginia decidió someterse a una cirugía estética de pecho y abdomen. Buscaba mejorar su imagen tras el cambio físico, pero lo que comenzó como un proyecto ilusionante acabó convirtiéndose en una experiencia traumática. Para abaratar costes, confió en una influencer que organizaba intervenciones quirúrgicas en grupo en Turquía y que promocionaba este tipo de operaciones a través de redes sociales.

La mujer contactó con ella después de ver varios vídeos en los que recomendaba operarse en clínicas turcas con supuestos cirujanos expertos. Siguiendo sus indicaciones, pidió presupuesto y acabó pagando cerca de 10.000 euros por una intervención que en España tendría un coste aproximadamente el doble. La clínica, según relata, ofrecía una imagen de profesionalidad que le transmitió tranquilidad en un primer momento.

Tras regresar a España comenzaron las complicaciones

La operación se realizó en enero y, apenas diez días después, ya de regreso en España, comenzaron las complicaciones. El pecho empezó a supurar y Virginia intentó contactar con el cirujano que la había intervenido, sin éxito. La falta de seguimiento médico se convirtió en un problema clave en una situación que empeoraba con rapidez.

En el servicio de urgencias le comunicaron que era necesario retirar uno de los implantes para evitar riesgos mayores. Al compartir su experiencia con otras mujeres que habían viajado a Turquía en el mismo grupo, descubrió que no se trataba de un caso aislado: varias de ellas habían sufrido graves complicaciones, algunas con necrosis, en apenas un mes.

Los especialistas alertan de que este tipo de casos son cada vez más frecuentes y recuerdan la importancia de contar con garantías médicas, seguimiento postoperatorio y vías claras de contacto con el profesional que realiza la intervención. Virginia ha buscado ahora una solución en España y confía en que el resto de mujeres afectadas también den el paso para tratar sus complicaciones y evitar consecuencias aún más graves.