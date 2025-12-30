El alud arrasó una superficie de unos 300 metros de ancho y 600 de largo con hasta 15 metros de espesor de nieve

¿Quiénes son las tres víctimas el alud de Panticosa?: Jorge García Dihinx, Natalia Román y Eneko Arrastua

Compartir







Los expertos en alta montaña analizan el suceso que sesgado la vida de tres personas tras un alud en Panticosa. Explican que la posible causa del accidente se deba a que la capa de nieve se hiela debido a las bajas temperaturas y cuando vuelve a nevar ese manto se nieve es muy inestable. Pudiendo varía de una ladera a otra. La consecuencia es un deslizamiento de la placa, que arrastra todo a su paso, incluso rocas.

El caso del Pico Tablato, arrasó una superficie de unos 300 metros de ancho y 600 de largo, dejando zonas con hasta 15 metros de espesor de nieve que atraparon a cuatro de los esquiadores. El nivel de riesgo de aludes era de 3, en una escala de 5. Pero el riesgo cero no existe. Siempre es muy importante informarse y saber cómo actuar.

Recibe el alta hospitalaria la mujer herida en el alud

La mujer de 29 años y vecina de Ordizia (Guipúzcoa), que resultó herida leve al verse afectada por el alud ha recibido el alta hospitalaria en la mañana de este martes, según fuentes del Gobierno de Aragón.

PUEDE INTERESARTE Los fallecidos por el alud en el Pico Tablato murieron por los golpes: dos supervivientes alertaron para rescatar a sus compañeros

La joven resultó resultado herida de carácter leve por hipotermia tras verse también arrastrada por la avalancha de nieve en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras ser rescatada fue trasladada en una ambulancia medicalizada del 061 al Hospital Universitario San Jorge de Huesca, donde ha permanecido ingresada toda la noche hasta que ha recibido el alta.

En el suceso fallecieron tres personas. Entre ellos está el pediatra del Hospital San Jorge de Huesca, además de conocido influencer, Jorge García Dihinx, de 55 años y vecino de la Comarca de la Hoya de Huesca; su pareja, Natalia Ramón, natural de Zaragoza y de 36 años; junto a un hombre de 48 años y vecino de Irún Guipúzcoa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las víctimas estaban practicando esquí de travesía en la zona cuando se vieron sorprendidas por el alud. En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida, había otros dos hombres, de 60 y 51 años vecinos de Ordizia (Guipúzcoa) y Zaragoza, respectivamente, que han resultado ilesos y son los que han alertado a los servicios de emergencias.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.00 horas de este lunes, ha informado a Europa Press la Guardia Civil. Después de la llamada, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para practicarles la preceptiva autopsia.