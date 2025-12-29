Los riesgos del esquí de montaña: Claves para salvar la vida en caso de un alud

Malena Guerra 29 DIC 2025 - 21:53h.

Los expertos analizan para Informativos Telecinco qué hacer en caso de alud y cómo hacer esquí de montaña con la máxima seguridad.

El esquí de montaña es un deporte de riesgo, mezcla el esquí con el alpinismo y se practica en zonas no señalizadas ni preparadas. Eso entraña un peligro específico. Exige medidas de seguridad y un buen conocimiento del entorno. Hoy, un alud en Panticosa ha provocado la muerte de tres experimentados montañeros.

Porque en la montaña ya se sabe que el riesgo cero no existe. Sierra Nevada amanecía, por ejemplo, hoy con riesgo extremo de aludes, cinco sobre cinco. En el caso de Panticosa el nivel de riesgo era dos.

Qué es lo que ocurre en este tipo de avalanchas. "Hay que mirar el parte meteorológico y si hay un riesgo extremo, lo mejor es no salir a la montaña", deja claro Luis Manuel Raya, jefe del Greim de la Guardia Civil de Granada. Iván Espín, de la escuela de esquí de Sierra Nevada aconseja ir siempre con un experto, "eso lo tengo cristalino".

Qué hacer ante un alud

Tras nevadas importantes es cuando asciende la temperatura acelera la inestabilidad y el peso del manto puede colapsar. "Se puede hacer travesía y esquí de montaña en la cara sur que son bastante más controlables sin el extremo de meterte en una cara norte", explica Espín.

También el viento, por eso hay que vigilar la acumulación de nieve en lo que se llaman sotavento. Los esquiadores tienen que avanzar no cohesionados, mejor ir de uno en uno, porque si "nos sorprende un alud podemos alertar".

"Los primeros 15 minutos son vitales, las posibilidades de supervivencia se reducen drásticamente", señala Rubén Santos del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil) de Granada.

Los esquiadores de montaña deben llevar un receptor llamado DVA, dispositivo de víctima de avalancha que encienden para ser localizados. Funciona como un teléfono y los que están fuera se emparejan produciendo pitidos para poder poder llegar a ellos. Deben ir equipados con sonda y pala y dentro del alud "hay que desprenderse del material, imitar del gesto de la natación y ponerte las manos en la cara para tener una capa de aire".

El esquí de montaña fuera del dominio esquiable entraña riesgos que no hay en pistas de esquí donde cada día se hacen voladuras para mantener la seguridad.