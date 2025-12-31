Intentaron trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra

AlbaceteLa Guardia Civil ha impedido esta pasada noche el inicio de una fiesta rave convocada en la zona del pantano del Cenajo, en el término municipal de Hellín (Albacete), aunque luego intentó trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra.

Así lo ha detallado la alcaldesa de Tobarra, Estefanía Escribano, quien ha indicado que se habían congregado alrededor de un millar de vehículos.

Ha explicado que "los disolvieron en el pantano del Cenajo, en Hellín, y entonces decidieron que se iban a la pedanía de Cordovilla".

Los vehículos, muchos de los cuales eran caravanas y furgonetas que procedían de otros países, entre ellos Francia y Dinamarca, empezaron a llegar a Tobarra a las 23:00 horas de este martes y los agentes "consiguieron disolverlos" sobre las tres de la madrugada.

Escribano ha precisado que anoche no hubo fiesta pero teme que hayan cambiado de ubicación y que pueden volver a intentarlo.

Por otro lado, fuentes de la Guardia Civil de Albacete han precisado que los movimientos de los asistentes "de momento, están controlados".