La gran novedad de este año es que el espectáculo recuperará la Font Màgica de Montjuïc

Ya está todo preparado para el espectáculo en la avenida Maria Cristina con el que la ciudad de Barcelona despide el 2025 para dar la bienvenida al nuevo año 2026. Pirotecnia, drones y música volverán a ser los protagonistas de esta gran fiesta, pero como novedad el show contará con una banda sonora a cargo del músico y productor barcelonés Marc Parrot.

La empresa francesa que ha estado a cargo de la producción del espectáculo en las últimas ediciones, Groupe F, convertirá los drones en los protagonistas del acto, que comenzará diez minutos antes de las campanadas, a las 23.50 horas, y que se alargará durante los diez primeros minutos del 2026, durará hasta las 00.15 horas. Una vez haya finalizado el espectáculo, se ofrecerá música ambiental durante 45 minutos para facilitar la salida progresiva de las miles de personas congregadas en la avenida Maria Cristina, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

Se recupera la Font Màgica de Montjuïc

El espectáculo tendrá cuatro partes inspiradas en los cuatro elementos: aire, agua, tierra y fuego, y cada parte representa algún aspecto característico de los habitantes de Cataluña y su carácter. Además, cada una de ellas estará acompañada de una banda sonora con instrumentos tradicionales y sonidos más actuales. Aquí sonarán cantos antiguos, pero también ritmos como la rumba y la habanera.

La gran novedad de este año es que el espectáculo recuperará la Font Màgica de Montjuïc, que también formará parte del show, después de más de tres años cerrada por las obras de rehabilitación que se han llevado a cabo en esta fuente emblemática aprovechando el periodo de cierre durante la sequía. Se ha mejorado el sistema de telecontrol y se han sustituido los 4.760 focos de luz blanca incandescente por 680 focos LED, lo que ha hecho que la fuente sea más sostenible.

El metro estará activo durante 40 horas seguidas

A causa del montaje y celebración del evento, el Ayuntamiento de Barcelona prevé importantes restricciones en la movilidad, estacionamiento y cortes de tráfico en el entorno de plaza España y la montaña de Montjuïc. Debido a los preparativos de la fiesta, algunas líneas de bus de TMB se desviarán o limitarán su recorrido.

Para montar todas las instalaciones, a partir de las 00:00 horas del 31 de diciembre y hasta las 2:00 horas del 1 de enero, se prohíbe el estacionamiento en la avenida Maria Cristina y distintas vías adyacentes: las avenidas Francesc Ferrer i Guardia, Rius i Taulet, Montanyans, la plaza Carlos Buïgas, la calle Guardia Urbana y el mirador del Palau Nacional. También se prohíbe el estacionamiento de vehículos, incluso motos en acera, en el lado montaña de la Gran Via hasta las 12.00 h del viernes, 2 de enero.

La zona en la que estará ubicado el público de la avenida Maria Cristina se dividirá en dos partes, a la altura de la plaza Univers: al terminar la celebración, el público más cercano a plaza España saldrá por esta plaza y quien esté más cerca de Montjuïc, saldrá por la avenida Rius i Taulet, y así poder garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Eso si, como es habitual la noche de Fin de Año, el metro dará servicio de forma ininterrumpida durante toda la noche, por lo que estará activo durante más de 40 horas seguidas, desde el inicio del servicio del 31 de diciembre por la mañana, durante toda la Nochevieja y hasta la medianoche siguiente, la del jueves 1 de enero.

Teniendo en cuenta que el metro es una de las opciones más utilizadas para moverse durante las fiestas de Navidad, TMB ha reforzado el servicio con hasta un 7,4% más de trenes de lo habitual. En cuanto a la red de autobuses también aumenta la capacidad de transporte con más vehículos en función de la línea y operativa de cada día.