Un amplio dispositivo de seguridad ha sido desplegado en el lugar para garantizar que no hay ningún incidente en la despedida de 2025

El 2025, en noticias: un gran apagón, un Gobierno cuestionado, la dimisión de Mazón y la vuelta de Rosalía

Todo ya está preparado para despedir al 2025 y dar la bienvenida al 2026. Engalanada para la ocasión, la mítica Puerta del Sol de Madrid será nuevamente uno de los epicentros de las celebraciones, que estarán también supervisadas bajo un amplio dispositivo de seguridad.

Con la cuenta atrás a punto de llegar a su fin, ayer ya hubo quien incluso se adelantó a las campanadas para el ensayo general en las llamadas preuvas, antesala de los festejos de Nochevieja.

La Puerta del Sol, blindada un año más y con todo listo para recibir el 2026

Como cada fin de año, miles de personas se suman en la Puerta del Sol y otros puntos emblemáticos de España para cumplir con una tradición que sigue impulsando la ilusión. Su también mítico reloj, protagonista de la noche, también está preparado para 2026, así como el operativo establecido para velar por la seguridad y garantizar que todos los festejos transcurren sin sobresaltos e incidentes.

La plaza tiene un aforo de unas 15.000 personas y, por ello, ante la afluencia de personas concentradas en el mismo punto, se ha reforzado el dispositivo. Está previsto que sobre las 21:00 horas se vaya despejando el lugar y, entonces, comenzarán a entrar poco a poco todos aquellos que vayan a celebrar allí el final de 2025.

De igual modo, se van a ver controlados los accesos de Metro y Cercanías de la Puerta del Sol, mientras se han desplegado más de 160 policías municipales, 40 sanitarios del Samur y seis bomberos, como precisaba la delegada madrileá de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

Entre las recomendaciones, se hace hincapié en la prohibición de acceder con objetos peligrosos, en el control de la venta ambulante y en evitar los hurtos, tratando de "garantizar, al igual que en toda la campaña de Navidad, la total normalidad y la ausencia de incidentes de importancia en las celebraciones.

Igualmente, se recomienda ir bien identificados y, si llevan menores a su cargo, que lleven algún número de teléfono consigo. También insisten en tener las pertenencias bien a la vista para prevenir cualquier tipo de problema asociado al robo.

Para la ocasión, la Policía Municipal dispondrá de agentes de las comisarías de distrito, Comisaría Central de Seguridad, Sección de Apoyo Aéreo (drones), Sección Canina, Escuadrón de Caballería y de Emisora Central y Videoanálisis.

Por su parte, Samur-Protección Civil desplegará cinco ambulancias (tres básicas y dos avanzadas), un equipo logístico (Fénix), sanitarios a pie (ECOS) y un dispositivo preventivo para actos antisociales (DEPAS), además de un mando y dos operadores de refuerzo.

Respecto a los bomberos, sumarán un retén formado por un camión con cinco bomberos a un jefe de sector presente en el control del dispositivo (Cecor), que se habilitará como cada año con representantes de todos los servicios desplegados.

Además, el servicio de limpieza municipal contará con más de 40 máquinas para trabajar.

En el lugar, tras vaciarse previamente la Puerta del Sol a las 21 horas, los accesos tendrán cuatro zonas con doble filtro policial hasta cubrir el aforo de 15.000 personas.

Esos filtros se atenderán, un año más, al 50% entre Policía Municipal y Policía Nacional. Dichos accesos a Sol son: por calle Mayor, calle Arenal, calle Alcalá y Carrera de San Jerónimo. A los que intenten acceder por otras calles, como Preciados y Montera, se les dirigirá hacia esos puntos.

Las uvas, una tradición con más de 100 años de historia

Mientras tanto, desde cada casa, son millones los españoles que aguardan a las campanadas y las uvas, una tradición con más de 100 años de historia.

Aunque a algunos se le atragantan y no a todos le gustan, cada uno encuentra la forma de readaptar el fin del año a su manera: hay quien cambia las uvas por pasas o hasta apostaría por las “palomitas”.

“Vamos a cenar en casa todos juntos y a celebrar esto”. “Brindamos con los anillos”. “Lo rojo siempre puesto y con mucha suerte y esperanza”, cuentan quienes ya han allanado el camino para la entrada de 2026.